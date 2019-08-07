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Убийство Михаила Круга: киллер банды сознался в расправе над певцом (фото)

STYLERПерсоны    07.08.2019 - 14:04
Убийство Михаила Круга: киллер банды сознался в расправе над певцом (фото)
Михаил Круг (фото: t.me/Mihail_Krug)

Убийство Михаила Круга оставалось нераскрытым на протяжении 17 лет

Михаил Круг был убит в собственном доме в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года в поселке Мамулино, микрорайоне Твери. Спустя 17 лет киллер банды "Тверские волки", Александр Агеев сознался в расправе над известным шансонье. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Напомним, летом 2002 года двое преступников проникли в дом исполнителя, где помимо него находилась еще пять человек: жена Ирина, теща и трое детей: сын Дима от первого брака Михаила, дочь Ирины от первого брака Марина и их общий сын Саша (малышу не было и полутора месяцев). 

Преступники ранили тещу Круга, жене исполнителя удалось скрыться, а певец получил два огнестрельных ранения, после чего скончался в больнице утром 1 июля.

Стало известно, что сотрудники правоохранительных органов провели следственный эксперимент на месте преступления. Они привезли Агеева в дом Круга. Там сейчас живет сестра покойного шансонье Ольга Медведева. На время эксперимента правоохранители попросили ее забрать вещи и выйти. Следственные действия заняли около часа. Все это время место было оцеплено.

Убийство Михаила Круга: киллер банды сознался в расправе над певцом (фото)

Александр Агеев (фото: Telegram-канал Mash)

Киллер банды "Тверские волки" является вторым фигурантом в резонансном деле. Ныне он отбывает пожизненное заключение за другие преступления. Ранее он уже подозревался в убийстве Круга - супруга певца Ирина опознала киллера по фото. Однако этот факт тогда так и остался недоказанным.

Именно Александр Агеев забрался тогда в дом Круга, где и поджидал его вместе с ныне уже покойным вторым убийцей Дмитрием Веселовым. Отметим, что второй фигурант дела ранее также был опознан супругой Круга Ириной по фото.

Напомним, ранее сообщалось, что в деле об убийстве 16-летней Дианы Хриненко появилась новая зацепка.

К слову, недавно на 85-м году жизни умер легендарный шансонье Вилли Иванович Токарев. Последние недели жизни он провел в больнице. 

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