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Убийство Дианы Хриненко: всплыли неожиданные подробности расследования

STYLERЖизнь    06.08.2019 - 18:44
Убийство Дианы Хриненко: всплыли неожиданные подробности расследования
Убийство Дианы Хриненко (Коллаж РБК-Украина)

В селе появилась зацепка о том, кто мог совершить преступление

Расследование загадочного убийства 16-летней Дианы Хриненко продолжается уже около года и до сих пор у следствия нет подозреваемых. Девушка вышла из дома в августе 2018 года в селе Субботцы Кировоградской области и отправилась в центр, чтобы отпраздновать День Независимости с друзьями. С тех пор никто ее больше не видел. Долгие месяцы полиция искала Диану и ее тело обнаружили в поле только через несколько месяцев.

После всех необходимых экспертиз, тело одинадцатиклассницы передали родителям и в конце июля 2019 года ее похоронили. Кто и за что убил девушку – так и остается загадкой.

Убийство Дианы Хриненко: всплыли неожиданные подробности расследования

Фото: Диана Хриненко (facebook.com/Диана Хриненко)

А на днях в магазин села Субботцы Знаменского района неизвестные подбросили записку с именем предполагаемого убийцы Дианы Хриненко. Об этом говорится в реестре досудебных решений.

Записку с именем нашла местная жительница на ступеньках магазина и передала ее кассиру. В записке карандашом написана фамилия убийцы несовершеннолетней девушки. Ее передали следователям, которые приобщили ее к делу. Следствие продолжается.

Также известно, что полиция не будет разглашать результаты экспертиз по делу Дианы Хриненко, несовершеннолетней жительницы села Субботцы Кировоградской области, которая пропала 24 августа 2018 года и была убита.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Кировоградской области попрощались с погибшей 16-летней Дианой Хриненко.

А также писали о том, что в селе, где пропала 16-летняя Диана Хриненко, вспыхнул бунт.

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