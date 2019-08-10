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Вбивство Михайла Круга: нові подробиці жорстокої розправи

STYLERПерсони    10.08.2019 - 09:47
Вбивство Михайла Круга: нові подробиці жорстокої розправи
Михайло Круг (фото: t.me/Mihail_Krug)

Шансоньє був убитий в липні 2002 року

Михайло Круг помер в ніч з 30 червня на 1 липня 2002 року в селищі Мамулін від рук злочинців. Через 17 років кілер банди "Тверские вовки", Олександр Агєєв зізнався у вбивстві відомого шансоньє. Подробиці жорстокої розправи опублікували у росЗМІ.

Відзначається, що в той нещасливий вечір кілеру Агєєву і Веселову було доручено вкрасти що-небудь цінне з дому артиста. Такий наказ віддав лідер "Волков" Олександр Костенко з метою заручитися підтримкою шансоньє, який знаходився в тісній дружбі з його суперником Сашком Сєвєром.

Вбивство Михайла Круга: нові подробиці жорстокої розправиОлександр Агєєв (фото: Telegram-канал Mash)

"Візьміть що-небудь з антикваріату, цінне. Він до мене сам прибіжить", - доручив Костенко.

Однак пограбування пішло не за планом, бо раптово в котедж повернувся Круг разом із дружиною і тещею. Безглузда спроба злочинців сховатися на третьому поверсі будинку стала фатальною як для них, так і для артиста, оскільки бандити були миттєво виявлені тещею і дружиною співака.

В той момент Круг кинувся з рушницею до сходів. Йому назустріч спускався Веселов, зав'язалася боротьба і він, обороняючись, вистрілив у шансоньє, завдавши йому смертельні поранення.

Замовник злочину Костенко, дізнавшись про те, що трапилося, віддав наказ своїм підлеглим мовчати, а щоб відвести від себе та банди підозри, оголосив нагороду за упіймання вбивць Круга.

Пізніше з учасниками вбивства розправилися невідомі. Агєєв залишився живий, проте на початку 2003 року його заарештували у справі про серію вбивств на замовлення і тепер він відбуває довічне ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що в справі про вбивство 16-річної Діани Хріненко з'явилася нова зачіпка.

До слова, нещодавно на 85-му році життя помер легендарний шансоньє Віллі Іванович Токарев. Останні тижні життя він провів в лікарні.

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