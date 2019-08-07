Вбивство Михайла Круга: кілер банди зізнався у розправі над співаком (фото)

Михайло Круг (фото: t.me/Mihail_Krug)

Вбивство Михайла Круга залишалося нерозкритим протягом 17 років

Михайло Круг був убитий у власному будинку в ніч з 30 червня на 1 липня 2002 року в селищі Мамулино, мікрорайоні Твері. Через 17 років кілер банди "Тверські вовки", Олександр Агєєв зізнався у розправі над відомим шансоньє. Про це пише Telegram-канал Mash.

Нагадаємо, влітку 2002 року двоє злочинців проникли в будинок виконавця, де крім нього знаходилася ще п'ять людей: дружина Ірина, теща і троє дітей: син Діма від першого шлюбу Михайла, донька Ірини від першого шлюбу Марина і їх спільний син Саша (малюку не було і півтора місяців).

Злочинці поранили тещу Круга, дружині виконавця вдалося сховатися, а співак отримав два вогнепальних поранення, після чого помер у лікарні вранці 1 липня.

Стало відомо, що співробітники правоохоронних органів провели слідчий експеримент на місці злочину. Вони привезли Агєєва в будинок Круга. Там зараз живе сестра покійного шансоньє Ольга Медведєва. На час експерименту правоохоронці попросили її забрати речі і вийти. Слідчі дії тривали близько години. Увесь цей час місце було очеплено.

Олександр Агєєв (фото: Telegram-канал Mash)

Кілер банди "Тверські вовки" є другим фігурантом у резонансній справі. Нині він відбуває довічне ув'язнення за інші злочини. Раніше він вже підозрювався у вбивстві Круга - дружина співака Ірина впізнала кілера з фото. Однак цей факт тоді так і залишився недоведеним.

Саме Олександр Агєєв тоді забрався в будинок Круг, де і чекав на нього разом з нині вже покійним другим вбивцею Дмитром Веселовим. Відзначимо, що другий фігурант справи раніше також був опізнаний дружиною Круга Іриною по фото.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у справі про вбивство 16-річної Діани Хриненко з'явилася нова зачіпка.

До речі, нещодавно на 85-му році життя помер легендарний шансоньє Віллі Іванович Токарєв. Останні тижні життя він провів у лікарні.