Убийство пропавших девушек в Киеве: всплыли неожиданные подробности о подозреваемом

Убийство двух девушек в Киеве (фото: РБК-Украина)

В убийстве двух девушек в Киеве подозревается мужчина и девушка

В Киеве на Подоле хозяйка квартиры, которая сдает свои апартаменты посуточно, обнаружила в шкафу два трупа молодых девушек. Полиция нашла и допрашивает подозреваемых. При этом сейчас в сети появилась новая информация о подозреваемом 34-летнем Сергее Ксендзике.

Ксендзик является уроженцем Ковеля, города в Волынской области. Ранее он уже отбывал наказание в местах лишения свободы и не возвращал многотысячные займы.

Он был в заключении с 17 июля 2008 года, а 22 декабря его приговорили к 11 годам 6 месяцам лишения свободы. В июне 2016 года его перевели отбывать наказание на участок социальной реабилитации.

В 2017 году он выиграл судебный иск у молодой семьи, и вернул таким образом себе дом умершего отца.

В мае 2018 года Ксьондзик судился с женой по поводу развода.

В январе 2018 года Ксендзик проиграл суд своему знакомому, у которого взял в долг около 120 тысяч гривен.

В декабре 2018 года Ксендзик проиграл суд ПриватБанку, которому должен более 62 тысяч гривен.

На 6 февраля 2020 года у Ксендзика назначено заседание в Шевченковском районном суде Львова касательно лишения родительских прав.

Подозреваемые в убийстве (Киев Оперативный)

Напомним, что со 2 января 2020 года в Киеве начали искать двух пропавших девушек 16 и 19 лет. 4 января их тела нашли на съемной квартире, которая находится на улице Кирилловской. Ксендзик действовал не один, ему помогала 19-летняя Бершацкая Елизавета. Подозреваемых в жестоком убийстве задержали в Одессе.