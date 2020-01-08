Вбивство у Києві: підозрюваний зробив несподівану заяву в суді

Вбивство в Києві (Колаж РБК-Україна, фото: KyivOperativ, Надія Максимець)

Підозрюваний у вбивстві двох молодих дівчат на Подолі зробив дивне визнання

У Києві сталося подвійне вбивство – загинули дві молоді дівчини, 16 і 19 років. Їх тіла виявила квартирна хазяйка, яка здала в оренду свою квартиру на Подолі для святкування Нового року. Дівчата були закриті на балконі, їх знайшли і зв'язаними, з численними різаними ранами тільки 4 січня.

Через кілька днів в Одесі були затримані підозрювані у скоєнні страшного злочину – це 34-річний житель Волинської області Сергій Ксендзик і 19-річна Єлизавета Берщацька.

З'ясувалося, що Ксендзик вже двічі судимий за різні злочини і двічі відбував термін у в'язниці. У його рідному селі про нього відгукуються негативно і кажуть, що від хлопця були тільки одні проблеми.

У середу, 8 січня, в Києві обрали запобіжний захід Сергію Ксендзику. Його будуть тримати під вартою до 5 березня без права на заставу. Засідання було закритим, але відомо, що під час суду затриманий сказав одну єдину фразу: "Я визнаю себе винним лише в тому, що я захищав себе і особу, яка зі мною була".

За попередніми даними слідства, на орендованій квартирі по вулиці Кирилівській у Києві в новорічну ніч був Сергій Ксендзик і його супутниця Єлизавета Бершацька. Як там опинилися загиблі дівчата, з'ясовують слідчі.