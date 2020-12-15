Убийство известного музыканта в Киеве: подозреваются два чемпиона Украины

В Киеве убили известного музыканта (коллаж РБК-Украина)

Убийство музыканта Александра Деревянко, чье тело было обнаружено в гаражном кооперативе в Борисполе под Киевом, произошло в день его выписки из столичной больницы, куда 65-летний известный аранжировщик попал со следами побоев и травмы головы.

Как выяснилось, подозреваемые в кошмарном преступлении хотели завладеть двумя квартирами Деревянко, одна из них находилась в центре Киева - на улице Ивана Мазепы. Об этом пишут "Факты".

Задержанные мужчины 1985 и 1989 годов рождения обоснованно подозреваются в совершении умышленного убийства из корыстных побуждений.

Первый подозреваемый - это победитель и призер чемпионатов и кубков Украины и Киева, фитнес-тренер Андрей П. Также по подозрению в убийстве Александра полиция задержала его коллегу Дениса М. и их клиента — выпускника милицейского вуза, в последнее время специализировавшегося на торговле недвижимостью Юрия Т.

После того как родственники музыканта начали бить тревогу и сообщили полиции, что Александр исчез, правоохранительные органы начали поиски. 4 декабря стражи порядка обнаружили начавшее разлагаться тело Деревянко в одном из гаражей кооператива "Прометей" в Борисполе. Выяснилось, что этот гараж уже 6 месяцев арендует Юрий Т., которого вместе с Денисом М. задержали в тот же день. При обыске их жилья и автомобилей были изъяты два пистолета, одежда и обувь со следами крови.

22 ноября Юрий и Денис пришли на занятия, избили пожилого учителя и музыканта и задушили его, передавив горло гитарным грифом. После чего вынесли из квартиры и вывезли на автомобиле тело, замотанное в одеяло, картон и целлофановые пакеты. Труп положили в арендованный Юрием гараж. Далее они думали забетонировать тело.

Все подозреваемые в убийстве Деревянко приехали в Киев из разных областей. И вместе их свели фитнес и бодибилдинг. Например, 32-летний Андрей. П - неоднократный чемпион Украины, победитель и призер нескольких турниров по бодибилдингу.

35-летний Денис М. родом из Днепра, там он жил с матерью, дедушкой и старшей сестрой. С детства занимался боксом и кикбоксингом в нескольких клубах, получив разряды кандидата в мастера спорта.

Подозреваемый Денис. М (фото: Facebook)

Выпускник следственного факультета Луганского университета внутренних дел Юрий Т. в Киев переехал несколько лет назад. Он зарегистрировался как физлицо-предприниматель в сфере недвижимости и права, однако в прошлом году этот статус был прекращен. Адрес его регистрации был недалеко от клуба, где работали Денис и Андрей. И в этот клуб Юрий постоянно ходил заниматься спортом и оказывать юридичиские услуги.

Как мы ранее писали, раскрыт план убийства известного музыканта в Киеве.