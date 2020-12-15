Вбивство відомого музиканта в Києві: підозрюються два чемпіона України

У Києві вбили відомого музиканта (колаж РБК-Україна)

Вбивство музиканта Олександра Дерев'янка, чиє тіло було виявлене в гаражному кооперативі у Борисполі під Києвом, відбулося в день його виписки зі столичної лікарні, куди 65-річний відомий аранжувальник потрапив зі слідами побоїв і травми голови.

Як з'ясувалося, підозрювані в жахливому злочині хотіли заволодіти двома квартирами Дерев'янка, одна з них знаходилася в центрі Києва - на вулиці Івана Мазепи. Про це пишуть "Факти".

Затримані чоловіки 1985 і 1989 років народження обґрунтовано підозрюються у скоєнні умисного вбивства з корисливих мотивів.

Перший підозрюваний - це переможець і призер чемпіонатів і кубків України та Києва, фітнес-тренер Андрій П. Також за підозрою у вбивстві Олександра поліція затримала його колегу Дениса М. і їх клієнта - випускника міліцейського вузу, який останнім часом спеціалізувалося на торгівлі нерухомістю Юрія Т.

Після того, як родичі музиканта почали бити тривогу і повідомили поліції, що Олександр зник, правоохоронні органи почали пошуки. 4 грудня правоохоронці виявили тіло, яке почало розкладатися в одному з гаражів кооперативу "Прометей" в Борисполі. З'ясувалося, що цей гараж вже 6 місяців орендує Юрій Т., якого разом з Денисом М. затримали в той же день. При обшуку їх житла і автомобілів були вилучені два пістолети, одяг та взуття зі слідами крові.

22 листопада Юрій і Денис прийшли на заняття, побили літнього вчителя і музиканта і задушили його, передавивши горло гітарним грифом. Після чого винесли з квартири і вивезли на автомобілі тіло, замотане в ковдру, картон та целофанові пакети. Труп поклали в орендований Юрієм гараж. Далі вони думали забетонувати тіло.

Всі підозрювані у вбивстві Дерев'янка приїхали до Києва з різних областей. І разом їх звели фітнес та бодібілдинг. Наприклад, 32-річний Андрій. П - неодноразовий чемпіон України, переможець та призер кількох турнірів з бодібілдингу.

35-річний Денис М. родом з Дніпра, там він жив з матір'ю, дідусем і старшою сестрою. З дитинства займався боксом та кікбоксингом у кількох клубах, отримавши розряди кандидата в майстри спорту.

Підозрюваний Денис. М (фото: Facebook)

Випускник слідчого факультету Луганського університету внутрішніх справ Юрій Т. до Києва переїхав кілька років тому. Він зареєструвався як фізична особа-підприємець у сфері нерухомості та права, проте минулого року цей статус був припинений. Адреса його реєстрації була недалеко від клубу, де працювали Денис і Андрій. І в цей клуб Юрій постійно ходив займатися спортом і надавати юридичні послуги.

Як ми раніше писали, розкрито план вбивства відомого музиканта в Києві.