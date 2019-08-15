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Убийство Дианы Хриненко: в деле наметился неожиданный поворот

STYLERЖизнь    15.08.2019 - 08:02
Убийство Дианы Хриненко: в деле наметился неожиданный поворот
Расследование смерти Дианы Хриненко (Коллаж РБК-Украина)

Девушку обнаружили только через несколько месяцев после исчезновения

Полиция Кировоградской области сообщила о задержании подозреваемого в убийстве 16-летнй Дианы Хриненко из села Субботцы Кировоградской области. Об этом сообщает местное издание "Кировоградская правда".

Имя подозреваемого не называется, но известно, что последние месяцы он укрывался от правосудия за границей. По неофициальной информации, до совершения преступления он проживал в Знаменском районе.

В четверг, 15 августа, подозреваемому в совершении жуткого преступления, будут выбирать меру пресечения.

16-летняя Диана Хриненко пропала в августе 2018 года. Девушка собралась с друзьями отпраздновать День Независимости, но домой она так и не вернулась.

В течении многих месяцев девушку разыскивали и рассматривали самые невероятные версии ее исчезновения. А весной 2019 года останки ее тела обнаружили в поле. Родственник опознали тело погибшей, и экспертиза также подтвердила, что скелет с остатками одежды принадлежит пропавшей школьнице.

Убийство Дианы Хриненко: в деле наметился неожиданный поворот

Фото: Диана Хриненко (facebook.com/Диана_Хриненко)

После всех проведенных экспертиз, тело Дианы было передано родственникам и девушку похоронили. А еще через некоторое время у полиции появились зацепки о том, кто мог совершить жуткое преступление.

Кроме того, на ступеньки магазина в селе Субботцы была подброшена записка с именем вероятного убийцы. Полиция решила не разглашать детали преступления.

Также мы писали о том, что стали известны жуткие подробности смерти 11-классницы в Кировоградской области.

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