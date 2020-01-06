Убийство девушек в Киеве: всплыли новые подробности о жутком преступлении

Двойное убийство в Киеве - в полиции рассказали новые детали (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Подозреваемый в двойном убийстве 10 лет отсидел за изнасилование

Подозреваемых в убийстве девушек в Киеве задержали 6 января в Одессе рано утром на железнодорожном вокзале. Как передали в отделе коммуникации столичной полиции, мужчине и женщине, которые могли совершить резонансное преступление, до завтра должны избрать меру пресечения.

Речь идет о 34-летнем Сергее Ксендзике и 19-летней Елизавете Бершацкой, которых правоохранители объявляли в розыск накануне - именно они "объективно подозреваются" в двойном убийстве девушек 16 и 19 лет Евы и Марии, тела которых были обнаружена 4 января на съемной квартире в Киеве на улице Кирилловская, 127 в районе Подола. Их нашла на балконе в шкафу связанными и с многочисленными ножевыми ранениями хозяйка той самой квартиры, когда приходила принимать жилье для новых постояльцев.

Ксендзик и Бершацкая проживали в квартире перед заездом туда погибших Камыниной и Лысенко накануне Нового года.

Девушек объявили пропавшими 2 января, но уже через два дня стало известно о трагедии.

Двойное убийство в Киеве на Подоле - погибшие Ева и Мария (Фото: соцсети)

Отметим, что одна из убитых арендовала квартиру с парнем, но его на месте правоохранители не нашли. По словам хозяйки жилья, она получила от того молодого человека СМС-ку, что они съезжают раньше. Придя туда, женщина обнаружила жуткую находку. Тела убитых были связаны скотчем и изрезаны колющим, острым предметом - ножевых ранений насчитали десятки.

Правоохранители рассказали, что получили информацию о том, что подозреваемые из Киева могут направляться в Одессу. Там их и задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после чего передали следственно-оперативной группе столичной полиции для проведения следственных действий.

Подозреваемые в двойном убийстве в Киеве были задержаны (Фото: Киев Оперативный)

По факту преступления было начато производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

По словам начальника главного управления НПУ Киева Андрея Крищенко, у полиции, следователя и процессуального руководителя прокуратуры есть сутки до завтрашнего утра сообщить Ксендзику и Бершацкой о подозрении, передает ТСН.

При этом мотивы двойного убийства окончательно не выяснены. Предполагают, что в квартире, которая сдается посуточно, между ними могла произойти ссора, закончившаяся жутким преступлением.

Подозреваемый Ксендзик - из села Любитов Ковельского района Волынской области, мцжчина неоднократно судимый. Бершацкая - уроженка села Липняжки Добровеличковского района в Кировоградской области.

Также Крищенко уточнил, что 34-летний подозреваемый ранее отсидел в тюрьме 10 лет за изнасилование.

В столичной прокуратуре рассказали, что предварительная квалификация преступления - по статьям об умышленном убийстве и разбое.

Подозреваемым грозит от 10 лет за решеткой до пожизненного заключения.

Видео: Подозреваемых в убийстве девушек в Киеве задержали в Одессе