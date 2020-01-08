Вбивство дівчат у Києві: спливли шокуючі деталі про трагедію

Моторошне вбивство в Києві (Колаж РБК-Україна)

Підозрюваний у вбивстві молодих дівчат має "багату" біографію

Підозрюваних у вбивстві молодих дівчат в новорічну ніч затримали 6 січня. Ними виявилися 34-річний Сергій Ксендзик і 19-річна Єлизавета Бершацька. Вони виявилися єдиними підозрюваними у подвійному вбивстві Єви і Марії, яких виявили в орендованій квартирі на Подолі 4 січня. Дівчат знайшла господиня квартири на балконі, зв'язаними і з численними ножовими пораненнями.

Як пише видання OBOZREVATEL, Сергій Ксендзик раніше був судимий за крадіжку і зґвалтування. Родом він із села Любитів Волинській області та його односельці зізналися, що натерпілися від його витівок.

"Від нього одні біди були. Ми дізнавалися про його нові "подвиги", коли з правоохоронних органів отримували запит на його характеристику", - повідомили у сільраді.

Сергій Ксендзик підозрюється у вбивстві двох молодих дівчат у Києві

Ксендзик ніде не працював, вищу освіта не отримував, а після школи почав красти на ринку. Був засуджений за крадіжку, а після того, як вийшов на свободу - пішов на другий термін за зґвалтування, за чутками місцевих – за групове.

У в'язниці він відсидів більше 11 років і звільнився кілька років тому. Потім одружився на дочці начальника в'язниці. За останні кілька років в поле зору правоохоронних органів він потрапляв кілька разів. Його притягували до відповідальності за водіння в нетверезому вигляді. Також він судився з дружиною, яка намагалася домогтися розірвання шлюбу.

Батьки підозрюваного померли, а перед смертю батько продав будинок у селі, а син почав судитися з новими власниками. Як розповіли в селі, після двох термінів у в'язниці, Ксендзик став юридично підкованим і для своїх справ найняв адвоката. З його допомогою він домігся оформлення на себе земельного паю.

"Коли ми дізналися, що Ксендзика підозрюють у вбивстві двох дівчат, для нас це, природно, було шоком, однак ми не здивувалися, що саме його затримала поліція. Це недобрий, хитрий і нахабний чоловік. Від нього всього можна чекати", - зізналися селяни.