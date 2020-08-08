Убийство девочки под Харьковом: опубликована странная переписка подозреваемой

Убийство под Харьковом 30 апреля шокировало своей жестокостью. Теперь Татьяна Пьянова, убившая 11-летнюю дочь, отрицает свою вину. 38-летняя женщина и по мнению ее односельчан не могла этого сделать. Новые подробности резонансного дела читайте ниже.

Как сообщается в канале в Telegram "Харьков Life", в сеть попали скриншоты переписки подозреваемой и ее приближенных касаемо инцидента.

"Друзья, все мы знаем, что Татьяну Пьянову подозревают в убийстве дочери, но родственники и соседи так не думают. К нам попали ряд материалов переписки, хотим ими поделиться. 1 - март 2020, Татьяна общается с подругой по поводу дочери Кристины. 2 - 25 /07/20 брат говорит, что Татьяна обращалась в полицию, но копы игнорировали ее. 3 - Брат общается со следователем. 4 - Общаются по поводу ее бывшего мужа, который угрожал Татьяне (она вызывала копов, неоднократно). 5 и 7 Краткое общение про Татьяну, она в Днепре на экспертизе. 6 - Рассуждение о странных моментах, которые происходили в период убийства, неизвестный мужчина, которого не допросили", - говорится в подписи к опубликованным скриншотам.

Скриншоты (Харьков Life)

Напомним, что около 6:00 в селе Подворки полностью голая женщина бродила по улице. В одной руке у нее была "заточка", в другой - пакет с отрезанной женской головой. При задержании она бросалась на полицейских. В погоне принимало участие четыре экипажа полиции.

Позже брат женщины, с которым она живет в одном доме, нашел обезглавленное тело своей 11-летней племянницы. Оказалось, что мать нанесла девочке 20 ножевых ранений, потом отрезала ребенку голову.

По решению суда Татьяну Пьянову отправили под арест на два месяца. Женщине за убийство дочери грозит пожизненное заключение.