Убийство "демоном" тату-мастера в Тернополе: жарил яичницу, пока она страшно умирала

Убийство тату мастера в Тернополе Татьяны Подвашецкой (коллаж: РБК-Украина)

В деле об убийстве мастера тату в Тернополе выяснились жуткие подробности

Убийство в Тернополе известной тату-мастера Татьяны Подвашецкой полтора года назад всколыхнуло нас страшной жестокостью и тем, кем оказался главный подозреваемый Андрей Горбатюк.

Преступление произошло в ночь с 15 на 16 апреля 2019 года. И в этот день Горбатюк пришел к Тане, чтобы закончить ранее набитое тату, пишут местные СМИ.

И в какой-то момент девушка якобы начала поучать клиента, как правильно жить. Тогда Горбатюк, которого прозвали "Демоном" за специфический внешний вид, набросился на девушку. В ход пошел нож. На теле 27-летней девушки насчитали тогда 50 ножевых ранений.

На следующий день "Демона" Горбатюка задержали в центре Львова. На момент совершения преступления ему было 25 лет.

Интересно, что в суде, когда избиралась мера пресечения, подозреваемый искренне каялся, но потом все отрицал.

Так, 28 октября 2020 года на очередном заседании Горбатюк начал отрицать свою причастность к убийству, предполагая, что Татьяна Подвашецкая сама порезалась, когда чистила картошку.

Убийство тату-мастера Татьяны Подвашецкой в Тернополе (видео: YouTube/20 хвилин)

Мама Татьяны Светлана Храпко, говорит, что Горбатюк нагло врет.

"Этот человек лжет. Я просто не могу спокойно этого слушать, - говорит женщина. - Как она могла порезаться, когда резала картошку? Что, отрезала пол руки? Настолько ложь, что я в шоке с этого".

Мама Тани рассказывает, что после того, как он нанес девушке серию ударов, пошел в ванную, а затем пожарил яичницу.

"Она страшно умирала, а он пошел себе в ванну...Потом пошел жарить яйца. Когда мой ребенок умирал - он забрал телефон и ушел", - говорит женщина.

Андрей Горбатюк и Татьяна Подвашецкая

Напомним, что Татьяна Подвашецкая была известным в городе мастером тату. Ее обнаружили с множественными ножевыми ранениями в апреле 2019-го. Кроме того, на ее шее были обнаружены характерные следы от укусов клыками. У Андрея Горбатюка имплантированы клыки.

Соседи рассказали, что Татьяна Подашевская проживала в квартире на восьмом этаже несколько лет. Вместе с ней жил ее приятель. Они говорят, что пара была очень примечательная - на них было много татуировок и они имели собственный тату-салон.

Выяснилось, что ее сожитель недавно уехал в Винницу и в ночь убийства его в квартире не было. Но в квартире вероятно был Андрей Горбатюк, который дружил с парой.

Ранее мы писали, что подозреваемый в убийстве Андрей Горбатюк ответил маме погибшей Татьяны.