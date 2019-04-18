На шее были следы укусов: новые детали убийства в Тернополе

Убийство в Тернополе (Коллаж РБК-Украина)

На теле убитого тату-мастера нашли странные доказательства

В Тернополе обнаружили убитой мастера тату Татьяну Подашевскую. Ей было 27 лет, и она была известным мастером в городе. Новые подробности резонансного убийства рассказали в сюжете ТСН.

Девушка умерла от нескольких ножевых ранений. Шансов выжить у нее практически не было. Кроме того, на ее шее были обнаружены характерные следы от укусов клыками, как будто девушку кто-то погрыз.

Соседи рассказали, что Татьяна Подашевская проживала в квартире на восьмом этаже несколько лет. Вместе с ней жил ее приятель. Они говорят, что пара была очень примечательная – на них было много татуировок и они имели собственный тату-салон.

Выяснилось, что ее сожитель недавно уехал в Винницу и в ночь убийства его в квартире не было. Но есть информация о том, что в квартире мог быть другой мужчина – 26-летний Андрей Горбатюк, который дружил с парой.

Андрей Горбатюк подозревается в убийстве (tp.npu.gov.ua)

У Горбатюка очень необычная внешность: глаза, как у демона, клыки во рту. Именно клыки наталкивают на мысль, что это он совершил преступление.

Горбатюк пять лет назад кардинально изменил свою внешность, при чем помогала ему в этом Подашевская. У него разрезан пополам язык, изменена форма ушей, сделан татуаж глаз, а под кожу на голове вшиты небольшие рога.

Убийство тату-мастера скорее всего совершил ее приятель (YouTube/ТСН)

Мужчину, которого подозревают в убийстве двадцатисемилетней тернополянки, оперативники управления уголовного розыска задержали во Львове.

Почти сутки правоохранители устанавливали местонахождение подозреваемого, вероятно причастного к резонансному преступлению в Тернополе, сообщает пресс-служба ГУ ЧП в Тернопольской области.

Его уже привезли в областной центр, допросили и объявили подозрение. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Ранее мы писали о том, что в ночь убийства Горбатюк вернулся домой и признался в преступлении матери, а после этого взял из дома деньги, переоделся и исчез в неизвестном направлении.

Также мы сообщали о том, что Горбатюк был известен на всю Украину, так как он снимался в передаче "Говорить Україна".