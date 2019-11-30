Убийство мастера тату: тернопольский темный эльф ответил маме жертвы (видео)

В Тернополе судят обвиняемого в убийстве тату-мастера (Фото: коллаж РБК-Украина)

Обвиняемый выступил в суде в режиме видео-конференции

Обвиняемый в резонансном убийстве 27-летней девушки тату-мастера Татьяны Подвашецкой в Тернополе Андрей Горбатюк частично признал вину. 25-летний "темный эльф" принимал участие в судебном заседании по видео-связи из-за проблем со здоровьем.

Парень заявил, что ничего не помнит, что произошло в день убийства в апреле этого года.

Отметим, что сразу после преступления Горбатюк стал главным подозреваемым. Молодой человек пустился в бега и через несколько дней был задержан во Львове.

Обвиняемый в убийстве девушки тату-мастерицы частично признал вину (Фото: скриншот)

На заседании суда 28 ноября мама погибшей потребовала от обвиняемого два миллиона гривен моральной компенсации. Эту сумму она хотела пустить на благотворительность: "половину на церковь, а вторая половина - на тех детей, которые болеют".

Мама убитой девушки требовала от обвиняемого моральной компенсации (Фото: скриншот)

29 ноября Горбатюк заявил, что отказывается выплачивать деньги по требованию родных Подвашецкой. Также он признал вину лишь частично (ранее бойфренд Татьяны сознавался в содеянном и рассказывал следователям, как убивал девушку - на ее теле было обнаружено более 50 ножевых ранений).

В Тернополе судят обвиняемого в жестоком убийстве девушки тату-мастера (Фото: ГУНП)

Защитник обвиняемого Петр Грода заявил, что после изучения всех материалов дела Горбатюк "определится со своими показаниями".

Следующее судебное заседание состоится 19 декабря.

Мастер тату Татьяна Подвашецкая была убита в апреле в Тернополе (фото: соцсети)

Напомним, что Горбатюк перед жутким убийством тату-мастера был известен на всю Украину - он снимался в передаче "Говорить Україна". У парня нарощены клыки, разрезан язык, чтобы он напоминал змеиный, также он носит контактные линзы, а глазные яблоки окрашены в черный цвет.

Видео: Обвиняемый в убийстве тату-мастера в Тернополе частично признал вину