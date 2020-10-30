Вбивство "демоном" тату-майстра в Тернополі: смажив яєчню, поки вона страшно вмирала

Вбивство тату-майстра в Тернополі Тетяни Подвашецької (колаж: РБК-Україна)

У справі про вбивство майстра тату в Тернополі з'ясувалися жахливі подробиці

Вбивство в Тернополі відомої тату-майстра Тетяни Подвашецької півтора роки тому сколихнуло нас страшною жорстокістю і тим, ким виявився головний підозрюваний Андрій Горбатюк.

Злочин стався в ніч з 15 на 16 квітня 2019 року. І в цей день Горбатюк прийшов до Тані, щоб закінчити раніше набите тату, пишуть місцеві ЗМІ.

І в якийсь момент дівчина нібито почала повчати клієнта, як правильно жити. Тоді Горбатюк, якого прозвали "Демоном" за специфічний зовнішній вигляд, накинувся на дівчину. В хід пішов ніж. На тілі 27-річної дівчини нарахували тоді 50 ножових поранень.

На наступний день "Демона" Горбатюка затримали в центрі Львова. На момент скоєння злочину йому було 25 років.

Цікаво, що в суді, коли обирався запобіжний захід, підозрюваний щиро каявся, але потім все заперечував.

Так, 28 жовтня 2020 року на черговому засіданні Горбатюк почав заперечувати свою причетність до вбивства, припускаючи, що Тетяна Подвашецька сама порізалася, коли чистила картоплю.

Вбивство тату-майстра Тетяни Подвашецької у Тернополі (відео: YouTube/20 хвилин)

Мама Тетяни Світлана Храпко, каже, що Горбатюк нахабно бреше.

"Ця людина бреше. Я просто не можу спокійно цього слухати, - каже жінка. - Як вона могла порізатися, коли різала картоплю? Що, відрізала половину руки? Настільки брехня, що я в шоці з цього".

Мама Тані розповідає, що після того, як він наніс дівчині серію ударів, пішов у ванну, а потім посмажив яєчню.

"Вона страшно помирала, а він пішов собі в ванну...Потім пішов смажити яйця. Коли моя дитина помирала - він забрав телефон і пішов", - каже жінка.

Андрій Горбатюк та Тетяна Подвашецька

Нагадаємо, що Тетяна Подвашецька була відомим у місті майстром тату. Її виявили з множинними ножовими пораненнями у квітні 2019-го. Крім того, на її шиї були виявлені характерні сліди від укусів іклами. У Андрія Горбатюка імплантовані ікла.

Сусіди розповіли, що Тетяна Подашевська проживала в квартирі на восьмому поверсі кілька років. Разом з нею жив її приятель. Вони кажуть, що пара була дуже цікава - на них було багато татуювань і вони мали власний тату-салон.

З'ясувалося, що її співмешканець недавно поїхав у Вінницю і в ніч вбивства його в квартирі не було. Але в квартирі ймовірно був Андрій Горбатюк, який дружив з парою.

Раніше ми писали, що підозрюваний у вбивстві Андрій Горбатюк відповів мамі загиблої Тетяни.