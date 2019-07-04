Убийство Дарьи Лукьяненко: детали конфликта селян с семьей Тарасова

Убийство Дарьи Лукьяненко (Коллаж РБК-Украина)

Жители Ивановки говорят, что семью Тарасовых никто в селе не трогает

Жители села Ивановка, где была похищена и убита 11-летняя Дарья Лукьяненко, рассказали свою версию конфликта с семьей Николая Тарасова, который арестован по подозрении в совершении преступления. Об этом сообщает издание "Крапка".

Семья Николая Тарасова рассказала, что в селе Ивановка к ним относятся плохо, заставили их уйти с рынка и даже избили главу семейства. Однако местные жители утверждают, что никто их не бил и все ожидают окончания следствия.

"Все спокойно. Никто об них руки пачкать не собирается. Мы думали, что будет хуже", - сообщили местные предприниматели. Они подтвердили, что контейнер Тарасовых на рынке стоит закрытый, а они сами в основном сидят дома.

Другие жители отметили, что все ждут, пока закончится следствие и будут известны результаты экспертиз.

"А я не слышала, чтобы их кто-то бил. Все ждут, пока закончится следствие, когда будут результаты экспертиз. И уже не хочется перемывать кости. Хочется просто знать, с кем живешь рядом", - добавила одна из местных жительниц.

В селе по-прежнему подозревают, что кто-то из родственников знал, что Николай Тарасов совершил преступление и даже помогал ему избавиться от улик.

Напомним, ранее мы писали о том, что мать Николая Тарасова сделала откровенное признание о том, что произошло в дни поиска 11-летней Дарьи Лукьяненко.

А также мы писали о том, что в селе Ивановка жители подняли бунт против семьи Николая Тарасова и заставили их уйти с рынка.