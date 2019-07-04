Вбивство Дар'ї Лук'яненко: деталі конфлікту селян з сім'єю Тарасова

Вбивство Дар'ї Лук'яненко (Колаж РБК-Україна)

Мешканці Іванівки кажуть, що сім'ю Тарасових ніхто в селі не чіпає

Мешканці села Іванівка, де була викрадена і вбита 11-річна Дар'я Лук'яненко, розповіли свою версію конфлікту з родиною Миколи Тарасова, який заарештований по підозрі у вчиненні злочину. Про це повідомляє видання "Крапка".

Сім'я Миколи Тарасова розповіла, що в селі Іванівка до них відносяться погано, змусили їх піти з ринку і навіть побили главу сімейства. Однак місцеві жителі стверджують, що ніхто їх не бив і всі чекають закінчення слідства.

"Все спокійно. Ніхто об них руки бруднити не збирається. Ми думали, що буде гірше", - повідомили місцеві підприємці. Вони підтвердили, що контейнер Тарасових на ринку коштує закритий, а вони самі в основному сидять вдома.

Інші мешканці зазначили, що всі чекають, поки закінчиться слідство і будуть відомі результати експертиз.

"А я не чула, щоб їх хтось бив. Всі чекають, поки закінчиться слідство, коли будуть результати експертиз. І вже не хочеться перемивати кістки. Хочеться просто знати, з ким живеш поруч", - додала одна з місцевих мешканок.

У селі як і раніше підозрюють, що хтось з родичів знав, що Микола Тарасов скоїв злочин і навіть допомагав йому позбутися доказів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мати Миколи Тарасова зробила відверте зізнання про те, що сталося у дні пошуку 11-річної Дарини Лук'яненко.

А також ми писали про те, що в селі Іванівка жителі підняли бунт проти сім'ї Миколи Тарасова і змусили їх піти з ринку.