Убийство Дарьи Лукьяненко: в деле с подозреваемым новый поворот

В деле об убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко появился новый поворот. Это касается подозреваемого в жестоком преступлении 22-летнего Николая Тарасова. 4 ноября Одесский суд продлил арест Тарасова еще на два месяца. Сейчас он находится в СИЗО. Об этом сообщает Odessa.online.

Николаю Тарасову предъявлено подозрение по четырем статьям: ч. 2 ст. 146 (похищение), ч. 4 п.2 ст.152 (покушение на изнасилование), ч 2 п.2 п.10 ст. 115 (умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием), ст. 297 (надругательством над телом) УК Украины.

22-летний Николай Тарасов (фото: odessa.online)

22-летнему парню, который подозревается в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из Одесской области, суд назначил психиатрическую экспертизу, которую он прошел, но ее результаты в данный момент не готовы. Суд досконально изучил материалы дела и принял решение продлить расследование.

Как сообщалось ранее, Николай Тарасов подозревается в зверском убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из села Ивановка Одесской области. Он выкрал девочку среди белого дня, закрыл в доме, убил, а тело сбросил в выгребную яму, где ее обнаружили только через неделю.