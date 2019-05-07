Убийство беременной под Днепром: новые обстоятельства трагедии

Коллаж РБК-Украина

В деле об убийстве беременной появились новые детали

В Новомосковске (Днепропетровская область) была убита беременная женщина. Подозреваемый был задержан. О новых подробностях проинформировала пресс-служба полиции.

Информация о происшествии поступила 29 апреля около 13.00. В колодце на территории домовладения в Новомосковском районе было обнаружено тело 31-летней женщины с телесными повреждениями.

В тот же день следственным отделом открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). На поиски подозреваемого злоумышленника был ориентирован весь личный состав полиции. Подозреваемого разыскали во время очередного прочесывания лесополосы 5 мая.

Видео: (YouTube/Полиция Днепропетровщины)

Подозреваемым оказался 24-летний сожитель потерпевшей, уроженец Одесской области. Преступление квалифицировали как умышленное убийство женщины. За содеянное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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