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Жестокое убийство полицейского под Киевом: новые подробности (фото, видео)

STYLERЖизнь    05.05.2019 - 11:15
Жестокое убийство полицейского под Киевом: новые подробности (фото, видео)
Фото: РБК-Украина

Правоохранители разыскивают злоумышленника

В Киевской области возле кафе в Барышевке неизвестный застрелил замначальника отделения полиции. О новых подробностях инцидента сообщил Информатор.

Правоохранители разыскивают злоумышленника, который убил полицейского. Отмечается, что мужчине выстрелили в шею, когда он вышел на террасу. На момент покушения он находился вне службы в одном из кафе города.

На данный момент в Киеве и области введена специальная операция "Сирена". Убийце грозит от девяти до пятнадцати лет за решеткой или пожизненное лишение свободы.

 

Фото: ( kiev.informator.ua)

"По факту умышленного убийства полицейского открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Напомним, что в Киеве таксист с ножом набросился на полицейского.

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