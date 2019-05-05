Жестокое убийство полицейского под Киевом: новые подробности (фото, видео)

Фото: РБК-Украина

Правоохранители разыскивают злоумышленника

В Киевской области возле кафе в Барышевке неизвестный застрелил замначальника отделения полиции. О новых подробностях инцидента сообщил Информатор.

Правоохранители разыскивают злоумышленника, который убил полицейского. Отмечается, что мужчине выстрелили в шею, когда он вышел на террасу. На момент покушения он находился вне службы в одном из кафе города.

На данный момент в Киеве и области введена специальная операция "Сирена". Убийце грозит от девяти до пятнадцати лет за решеткой или пожизненное лишение свободы.

Фото: ( kiev.informator.ua)

"По факту умышленного убийства полицейского открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Напомним, что в Киеве таксист с ножом набросился на полицейского.

Также мы писали о том, что в популярном харьковском торгово-развлекательном комплексе две девушки устроили поножовщину.

Мы сообщали о том, что псевдокопы в масках напали на дом под Запорожьем.