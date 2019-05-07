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Вбивство вагітної під Дніпром: нові обставини трагедії

STYLERЖиття    07.05.2019 - 10:17
Вбивство вагітної під Дніпром: нові обставини трагедії
Колаж РБК-Україна

У справі про вбивство вагітної з'явилися нові деталі

У Новомосковську (Дніпропетровська область) була вбита вагітна жінка. Підозрюваний був затриманий. Про нові подробиці поінформувала прес-служба поліції.

Інформація про подію надійшла 29 квітня близько 13.00. В колодязі на території домоволодіння в Новомосковському районі було виявлено тіло 31-річної жінки з тілесними ушкодженнями.

 

У той же день слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство). На пошуки підозрюваного зловмисника був орієнтований весь особовий склад поліції. Розшукали підозрюваного під час чергового прочісування лісосмуги 5 травня.

Відео: YouTube/Поліція Дніпропетровщини)

Підозрюваним виявився 24-річний співмешканець потерпілої, уродженець Одеської області. Злочин кваліфікували як умисне вбивство жінки. За скоєне зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років або довічне позбавлення волі.

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