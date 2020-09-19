Убийство активиста с ДЦП в Киеве: циничное преступление раскрыто (фото)

В Киеве раскрыли жестокое убийство активиста Александра Карасева с ДЦП, который недавно приехал в столицу из Днепра. Преступление было совершено поздно вечером 17 сентября, однако полицейские не назвали тогда имя погибшего.

Сегодня выяснилось, что жертвой циничного преступления оказался именно 33-летний Карасев. Молодого человека сначала хотели ограбить, но все закончилось резней. Об этом 19 сентября передает "Киев Оперативный" в Facebook.

На теле погибшего были обнаружены многочисленные колото-резаные раны в области шеи и рук. Кроме того, остались следы от животных, которые бродили в лесополосе около водоема в районе "Академгородка" в Святошинском районе - именно там обнаружили тело Александра.

Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личности двух подозреваемых - это уроженцы Днепропетровской и Херсонской областей 1989-го и 1990-го годов рождения. Они были задержаны и уже сознались в содеянном.

Оказалось, что один из преступников был длительное время знаком с Карасевым, и злоумышленники решили ограбить активиста, пользуясь его доверием.

"Их план был таков: подсыпать снотворного и завладеть имуществом мужчины, но что-то пошло не так и они цинично убили парня", - говорится в сообщении.

По месту жительства одного из преступников полицейские нашли вещи Александра.

Отмечается, что свою главную "добычу" - мобильный телефон - убийцы сдали в ломбард. Как уточнили правоохранители, за смартфон они получили 15 тысяч гривен.

По факту происшествия было начато уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство из корыстных побуждений) УК. В ближайшее время суд будет избирать им меру пресечения. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В Киеве задержали убийц активиста Александра Карасева (фото: kyiv.npu.gov.ua / facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, недавно нардеп рассказал, за что избили Балуха и подчеркнул, что версия только одна.

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