Убийство 8-летней девочки и ее матери на Буковине: новые детали трагедии

В городе Кицмань Черновицкой области 3 октября были обнаружены тела 8-летней девочки и ее 40-летней матери. Погибшие находились в колодце двора их дома. А в ночь на 5 октября полицейским удалось задержать подозреваемого, который сбежал от правосудия в Киев.

Правоохранители обнаружили страшную находку после того, как к ним обратились с сообщением о пропаже 20-летнего парня Гушуватого Сергея Сергеевича. Полицейские приехали домой к его матери (сын жил отдельно) и нашли их изувеченные и окровавленные тела на дне колодца.

Убийство девочки и ее мамы под Черновцами (видео: cv.npu.gov.ua)

После чего основным подозреваемым в преступлении стал сын и брат погибших. Парень все это время находился в розыске и был задержан на ж/д вокзале в Киеве в ночь на 5 октября.

Убийство девочки и ее мамы под Черновцами (фото: cv.npu.gov.ua)

В содеянном он сознался и на следственном эксперименте рассказал, как наносил множественные ранения матери, а затем и сестре, которую сначала душил веревкой. Во время обыска правоохранители изъяли у подозреваемого и орудие убийства - нож.

Убийство девочки и ее мамы под Черновцами (фото: cv.npu.gov.ua)

Во время допроса подозреваемый сознался, что у него с матерью долгое время были недоразумения, которые переросли в конфликт. К убийству он готовился заранее, а сестру убрал, потому что она стала свидетелем преступления.

"Чтобы ничего плохого не сделала папиной семье", - ответил парень на вопрос, за что он убил родную маму.

Убийство девочки и ее мамы под Черновцами (видео: cv.npu.gov.ua)

За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение по ч. 2 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).