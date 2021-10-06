Убийство 7-летнего украинца в Польше: всплыли новые факты о ЧП

Местная прокуратура проводит расследование ЧП, в котором погиб 7-летний Максим. По версии следствия, на семью напал отец мальчика, а затем выпрыгнул из окна второго этажа дома, в котором они снимали квартиру.

Как рассказала правоохранителям при допросе пострадавшая женщина, ее муж имел проблемы с психикой и проходил соответствующее лечение.

По словам 27-летней украинки, "утром (5 октября, - Ред.) муж обнял ее и ребенка, затем вынул нож и напал", рассказал прокурор Тарнувской районной прокуратуры Мечислав Сеницкий.

Допрос злоумышленника, который также был госпитализирован после падения со 2-го этажа, состоится только после разрешения врачей.

Мужчина - Дмитрий Т. - уже несколько лет легально работает в Польше.

В мае он привез туда жену и ребенка из Украины.

Отметим, что ранее в прессе озвучивалась информация, что причиной кровавой ссоры стало желание главы семейства вернуться в Украину.