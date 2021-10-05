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В Польше был зарезан семилетний украинец: детали трагедии

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Польша, Вторник 05 октября 2021 17:25
В Польше был зарезан семилетний украинец: детали трагедии Коллаж РБК-Украина: в Польше трагически погиб ребенок из Украины
Автор: Владимир Костырин

В Польше 28-летний украинец во время ссоры с женой схватил нож и накинулся на нее и их семилетнего ребенка - полученные мальчиком раны оказались смертельными. После кровавого семейного конфликта мужчина выбросился из окна жилого дома.

Об этом 5 октября передает польское издание RMF24.

Трагедия произошла в городе Тарнув (Малопольское воеводство на юге страны) в одной из квартир на ул. Краковская - это жилье семья снимала, а проживала в Польше несколько лет.

Около десяти утра правоохранители прибыли на вызов о семейной драке. Звонившие сообщили дежурному, что 27-летняя женщина скрывается в квартире у одного из соседей - у женщины были ножевые ранения и порезы.

Полицейские увидели перед зданием мужчину, который лежал на земле.

"Прибывшие полицейские обнаружили мужчину перед домом со стороны балконов. У него порезы и колотые раны", - рассказал представитель полиции Тарнува Павел Климек.

Обоих супругов госпитализировали.

В квартире, где проживали граждане Украины, был обнаружен мальчик со следами колотых и резаных ножевых ранений. Врачам не удалось его спасти, и ребенок погиб.

Журналист "Краковской газеты" со ссылкой на рассказ одного из жильцов дома сообщает, что на лестничной площадке свидетель видел, как истекающая кровью женщина убегала от мужчины, который с ножом в руках гнался за ней.

Согласно информации, полученной изданием, причиной кровавой ссоры стало желание 28-летнего мужчины вернуться в Украину - между ним и его женой вспыхнул скандал, в ходе которого он ударил ножом женщину и своего сына, а затем выпрыгнул из окна на втором этаже.

Детали и обстоятельства трагического случая выясняет полиция под контролем прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в начале октября на трассе в Польше из-за аварии погиб 23-летний гражданин Украины, выполнявший на данном участке дороги ремонтные работы.

Также мы писали о том, что недавно невеста погибшего в Польше украинца рассказала жуткие детали трагедии.

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