Убийство 11-летней Даши Лукьяненко: в деле неожиданный поворот

Убийство Дарьи Лукьяненко в Ивановке (коллаж: РБК-Украина)

Подозреваемому в убийстве Даши Лукьяненко в Ивановке может грозить опасность

Убийство Даши Лукьяненко, которое произошло в июне 2019 года в Ивановке Одесской области, продолжает рассматриваться в суде. Так, 9 января было очередное заседание по подозреваемому Николаю Тарасову, на котором начальник Одесского СИЗО настоял на том, чтобы перевести Тарасова в одиночную камеру из-за угрожающей ему опасности.

Сотрудники Одесского изолятора, ссылаясь на свои оперативные данные, уверены, что содержание подозреваемого в попытке изнасилования и убийстве ребенка с другими заключенными может быть опасным. Об этом пишут местные СМИ.

Но суд решил оставить 22-летнего фигуранта громкого дела в общей камере изолятора, сочтя доводы начальника СИЗО неубедительными.

Подозреваемый в убийстве Даши Лукьяненко Николай Тарасов (фото: odessa.online)

Интересным фактом является то, что против перевода Тарасова в "одиночку" выступил не только прокурор, но и сам 22-летний подозреваемый, а также его адвокат.

Сторона обвинения сослалась на то, что в изоляторе есть штатный юрист, который мог бы прибыть на заседание и изложить свои аргументы более конкретно.

Также, во время очередного судебного заседания, родные убитой девочки подали иск о возмещении морального и морального ущерба.

Напомним, на предыдущем суде 10 декабря, Тарасов отказался от своих показаний. Он заявил, что к смерти Даши не причастен, а признание с него выбили силой.