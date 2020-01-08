В Киеве орудует опасный насильник: полиция просит о помощи (фото)

В Киеве разыскивают насильника (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве ищут насильника, напавшего на 19-летнюю девушку

В Киеве ищут подозреваемого в попытке изнасилования и убийства 19-летней девушки. Неизвестный напал, изрезал и пытался совершить насилие в ночь на 7 января на проспекте Лобановского в Голосеевском районе столицы, сообщает пресс-служба полиции.

19-летнюю киевлянку с множественными ножевыми ранениями госпитализировали, а маньяку удалось сбежать. Правоохранители занимаются розыском злоумышленника, которому инкриминируют попытку изнасилования и убийства.

Сообщается, что насильник подбежал к девушке сзади, ударил по голове и начал душить.

"Одновременно с этим, злоумышленник пытался изнасиловать потерпевшую и наносил ей в спину удары острым предметом", - сказано в сообщении правоохранителей.

Приметы насильника: на вид около 33-37 лет, рост около 170, худощавый. Лицо маленькое, худощавое, волосы русого цвета, глаза и губы средней формы.

В момент нападения был одет в черную прямую куртку с капюшоном, длиной до середины бедра и синие джинсы.

В Киеве разыскивают насильника (фото: kyiv.npu.gov.ua)

К счастью, девушке удалось вырваться и добраться домой, а злоумышленник сбежал. Сейчас жизни потерпевшей ничего не угрожает, она находится в больнице с многочисленными ранениями спины.

Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Правоохранители просят звонить на линию 102 или (044) 525-65-60 всех, кто владеет информацией о преступлении или узнал человека на фотороботе.