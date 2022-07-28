Убивает раковые клетки: какие сорта лука эффективны для профилактики онкологии

Лук обладает большим количеством вещества кверцетин, антиоксиданта с противовоспалительными свойствами, что помогает предотвратить риск развития онкологических заболеваний. Такие полезные свойства лук сохраняет и в сыром, и в приготовленном виде.

По словам диетолога и исполнительного директора компании по здоровому питанию Excellent Health Choice Удуак Фамуйива, количество кверцетина, содержащегося в луке, очень велико по сравнению с другими продуктами.

"Главное, что делает лук, это то, что он помогает предотвратить развитие рака, особенно из-за кверцетина. Это одно из основных веществ, содержащихся в луке в большем процентном соотношении по сравнению с другими пищевыми веществами", - говорит она.

Согласно ряду исследований, лук подавляет рост опухолей и мутацию клеток, значительно снижает риск колоректального рака.

Кроме того, согласно медицинскому сайту webmed.com, кверцетин, содержащийся в луке, обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием, что может помочь уменьшить отек, убить раковые клетки, контролировать уровень сахара в крови и помочь предотвратить сердечные заболевания.

Помимо лука, кверцетин также содержится в красном вине, зеленом чае, яблоках и ягодах.

Какие сорта лука лучше защищают от рака

Также ученые выяснили, что некоторые сорта лука считаются эффективнее других в плане антираковой профилактики.

В исследовании специалистов из Корнелльского университета (США) говорится, что сорта острого репчатого, желтого репчатого, красного лука, лука-шалота обладают большим количеством противораковых соединений и более эффективно предотвращают рост некоторых раковых клеток.

Ученые изучали раковые клетки, обработанные экстрактами из десяти сортов лука и лука-шалота, которые обладали наибольшей пользой благодаря высокому содержанию фенолов - это органическое соединение обладает сильной защитой от пролиферации клеток рака печени и толстой кишки.

Потребление флавоноидов связано со снижением риска ряда заболеваний, а лук, особенно более острые сорта, является одним из самых богатых источников этих соединений в рационе человека.