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Ученые назвали овощи, которые увеличивают риск рака пищевода вдвое

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Четверг 23 июня 2022 16:55
Ученые назвали овощи, которые увеличивают риск рака пищевода вдвое Фото: некоторые овощи могут поставить под угрозу здоровье (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Исследователи выявили некоторые основные пищевые факторы риска развития рака пищевода, среди которых соленая пища, продукты с высоким содержанием сахара, некоторые напитки. Но также в факторы риска входит и употребление определенных овощей, при этом угроза возникновение онкологического заболевания увеличивается вдвое.

Согласно исследованию, опубликованном в Британском журнале рака, маринованные овощи могут увеличить риск развития рака пищевода.

Ученые провели метаанализ наблюдательных исследований этой ассоциации, чтобы оценить существующие доказательства. Для этого они изучили данные PubMed, ISI-Web of Science, J-EAST, IndMed, Vip Chinese Periodical и базу данных China National Knowledge. Всего в анализ было включено 34 исследования.

Большинство анализов в подгруппах показали "статистически значимую" связь между употреблением маринованных овощей и риском развития рака пищевода, рассказали ученые.

"Наши результаты свидетельствуют о потенциальном двукратном увеличении риска рака пищевода, связанного с потреблением маринованных овощей", - заключили исследователи.

При этом ученые добавили, что необходимы дальнейшие хорошо спланированные проспективные исследования, "поскольку большинство данных было получено из ретроспективных исследований, а результаты были сильно разнородными".

Тут стоит обратить внимание, что об угрозе возникновения рака пищевода из-за продуктов, консервированных с помощью соления - такие, как маринованные овощи - сообщали и во Всемирном фонде исследования рака, передает Express.

По данным органа здравоохранения, соленые овощи также связаны с риском развития рака желудка.

Какие признаки рака пищевода

Есть много возможных симптомов рака пищевода, но их порой не просто обнаружить, поэтому важно обратиться к медикам и провести необходимые анализы. По данным NHS, признаки могут повлиять на ваше пищеварение, например:

  • Проблемы с глотанием (дисфагия)
  • Чувство или болезнь
  • Изжога или кислотный рефлюкс
  • Симптомы расстройства желудка, такие как сильная отрыжка.

Другие симптомы включают в себя:

  • Кашель, который не проходит
  • Хриплый голос
  • Потеря аппетита или произвольная потеря веса
  • Чувство усталости или отсутствие энергии
  • Боль в горле или в середине груди, особенно при глотании.

Напомним, ранее в Минздраве Украины рассказали, как работают 6 бесплатных исследований для выявления рака на ранних стадиях.

Добавим также, перед этим исследователи выяснили, что некоторые модели питания с упором на растительную пищу могут повышать риск онкологии.

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