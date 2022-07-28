ua ru
Чт, 28 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вбиває ракові клітини: які сорти цибулі ефективні для профілактики онкології

Новость на русском →
Четвер 28 липня 2022 08:06
Вбиває ракові клітини: які сорти цибулі ефективні для профілактики онкології Фото: цибуля має антиракові властивості (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Лук володіє великою кількістю речовини кверцетин, антиоксиданту з протизапальними властивостями, що допомагає запобігти ризику розвитку онкологічних захворювань. Такі корисні властивості цибуля зберігає і в сирому, і в приготованому вигляді.

Про це передає PUNCH HealthWise.

За словами дієтолога і виконавчого директора компанії зі здорового харчування Excellent Health Choice Удуак Фамуйіва, кількість кверцетину, що міститься в цибулі, дуже велика в порівнянні з іншими продуктами.

"Головне, що робить лук, це те, що він допомагає запобігти розвитку раку, особливо через кверцетин. Це одне з основних речовин, що містяться в цибулі в більшому процентному співвідношенні в порівнянні з іншими харчовими речовинами", - говорить вона.

Згідно з рядом досліджень, цибуля пригнічує ріст пухлин і мутацію клітин, значно знижує ризик колоректального раку.

Крім того, згідно з медичним сайтом webmed.com, кверцетин, що міститься в цибулі, має антиоксидантну і протизапальну дію, що може допомогти зменшити набряк, вбити ракові клітини, контролювати рівень цукру в крові та допомогти запобігти серцевим захворюванням.

Крім цибулі, кверцетин також міститься в червоному вині, зеленому чаї, яблуках і ягодах.

Які сорти цибулі краще захищають від раку

Також науковці з'ясували, що деякі сорти цибулі вважаються ефективніше за інші в плані антиракової профілактики.

В дослідженні фахівців з Корнельського університету (США) говориться, що сорти гострої ріпчастої, жовтої ріпчастої, червоної цибулі, цибулі-шалот володіють великою кількістю протиракових сполук і більш ефективно запобігають зростанню деяких ракових клітин.

Вчені вивчали ракові клітини, оброблені екстрактами з десяти сортів цибулі та цибулі-шалоту, які володіли найбільшою користю завдяки високому вмісту фенолів - це органічна сполука має сильний захист від проліферації клітин раку печінки та товстої кишки.

Споживання флавоноїдів пов'язане зі зниженням ризику ряду захворювань, а цибуля, особливо більш гострі сорти, є одним з найбагатших джерел цих сполук в раціоні людини.

Нагадаємо, раніше вчені розповіли про напої, які підвищують ризик захворіти на рак на 90%.

Додамо також, перед цим дослідники назвали овочі, які збільшують ризик раку стравоходу удвічі.

Читайте РБК-Україна в Google News
овощ Здорова їжа Поради дієтолога
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя