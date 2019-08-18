Убивает больше, чем курение: Супрун развеяла мифы о правильном питании

Уляна Супрун рассказала украинцам, что означает правильно и сбалансировано питаться. Об этом и.о министра здравоохранения написала на своей Facebook-странице. По словам эксперта, неправильное питание убивает организм быстрее, чем курение.

Правильное питание - это залог не только здоровья, но и долголетия. Исследования показали, что неправильный рацион - это причина 20% преждевременных смертей. Это происходит из-за того, что человек не включает в свое меню фрукты, орехи, крупы.

Правильный рацион помогает предотвратить такие заболевания, как сахарный диабет, деменцию, некоторые виды рака.

Признаки сбалансированого рациона:

Для того, чтобы правильно питаться не нужно иметь много денег и отовариваться в специальных магазинах, где продают киноа, семена чиа, ягоды годжи, миндальное молоко. Гречка,борщ, смородина, арбузы, черный хлеб, кукурузная и перловая крупы, горчица и сало, укроп, сельдь, чеснок, красный перец, свекла, яблоки, корица, тыквенные и льняные семена, грецкие орехи, облепиха, чернослив - все эти привычные продукты чрезвычайно полезны. Хотите суперфуд - приготовьте борщ!

Нам нужны жиры, белки, углеводы, пищевые волокна (клетчатка) и жидкость. Если что-то из этого надолго исключить: перейти на кетодиету, или отказаться от жиров, есть в основном белок - рацион будет страдать. Есть нужно абсолютно все, главное - мера.

Половину рациона должны составлять овощи и фрукты, а остальное - цельнозерновые злаки, нежирное мясо, бобовые, орехи и семечки. Если вы не едите мясо, позаботьтесь о достаточном количестве растительного белка и источнике кальция, цинка, железа и витамина В12.

Жиры нам необходимы. Делайте упор на растительные, а не животные жиры. Не жарьте на подсолнечном масле, это вредно. Помните, что в рыбе есть незаменимые омега-3 полиненасыщенные кислоты, в подсолнечном масле много витамина Е, в орехах и льняном семени - другие омега-3, нежели в рыбе, в масле и молоке - жирные кислоты с короткой цепью и витамин Д, в авокадо и оливковом масле - мононенасыщенные жирные кислоты.

Откажитесь от транс-жиров и сахара. Они очень вредны. Исключите тортики, мороженое, картошку-фри и энергетики.

Включите в рацион "медленные" углеводы и не верьте, что от них поправляются. Паста с овощным соусом и сыром вместо тарелки макарон с маслом, картофель запеченный вместо фри. Выбирайте темный хлеб или с отрубями, белый хлеб и печенье ничего хорошего в себе не несет.

Добавленый сахар - зло. Это пустые калории, выброс инсулина, стремительные колебания уровня сахара в крови и кариес. Добавленый сахар - это все, что попало в пищу благодаря нам, а не природе. Яблоки - это хорошо, а яблочные цукаты или варенье - нет. Мед, сироп агавы и коричневый сахар - все равно добавленый сахар. ВОЗ ориентирует нас на 25-30 граммов добавленных сахаров в день, максимум - на 50. Хотите сладкого - ещьте фрукты!

Молочная продукция богата кальцием, но не полезна, если в ней много жира и сахара. Лучше всего выбирать выдержанные сыры или кисломолочную продукцию без сахара и добавок.

Не употребляйте больше чайной ложки соли в день.

Соленья это вкусно, но трудно и нездорово. Лучше замораживать овощи, даже тертые огурцы.

Помните о микронутриентах. Употребляйте йодированную соль и продукты, богатые железом, цинк и кальций.

Учитывайте размер порции и соотношение компонентов. Считать калории не стоит. Но приучите себя есть энергетически ненасыщенную пищу, богатую нутриентами, например салаты, супы, фрукты.

Старайтесь питаться дома и не полуфабрикатами. Так вы всегда будете знать, что в вашей тарелке и как это приготовлено. Самая полезная еда - это минимум обработки. Например, тушеная или запеченая.

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