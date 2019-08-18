Вбиває більше, ніж паління: Супрун розвіяла міфи про правильне харчування

Уляна Супрун розповіла українцям, що означає правильно і збалансовано харчуватися. Про це в. о міністра охорони здоров'я написала на своїй Facebook-сторінці. За словами експерта, неправильне харчування вбиває організм швидше, ніж куріння.

Правильне харчування - це запорука не тільки здоров'я, але і довголіття. Дослідження показали, що неправильний раціон - це причина 20% передчасних смертей. Це відбувається через те, що людина не включає в своє меню фрукти, горіхи, крупи.

Правильний раціон допомогає запобігти таким захворювання, як цукровий діабет, деменція, деякі види раку.

Ознаки збалансованість раціону:

Для того, щоб правильно харчуватися не потрібно мати багато грошей і отоварюватися в спеціальних магазинах, де продають кіноа, насіння чіа, ягоди годжі, мигдальне молоко. Гречка,борщ, смородина, кавуни, чорний хліб, кукурудзяна і перлова крупи, гірчиця і сало, кріп, оселедець, часник, червоний перець, буряк, яблука, кориця, гарбузове і лляні насіння, волоські горіхи, обліпиха, чорнослив - всі ці звичні продукти надзвичайно корисні. Хочете суперфуд - приготуйте борщ!

Нам потрібні жири, білки, вуглеводи, харчові волокна (клітковина) і рідина. Якщо щось з цього надовго виключити: перейти на кетодиету, або відмовитися від жирів, є в основному білок - раціон буде страждати. Є потрібно абсолютно все, головне - міра.

Половину раціону повинні складати овочі та фрукти, а решта - цільнозернові злаки, нежирне м'ясо, бобові, горіхи і насіннячка. Якщо ви не їсте м'ясо, подбайте про достатню кількість рослинного білка і джерело кальцію, цинку, заліза і вітаміну В12.

Жири нам необхідні. Робіть наголос на рослинні, а не тваринні жири. Не смажте на соняшниковій олії, це шкідливо. Пам'ятайте, що в рибі є незамінні омега-3 поліненасичені кислоти в соняшниковій олії багато вітаміну Е, в горіхах і лляному насіння - інші омега-3, ніж у рибі, в маслі та молоці - жирні кислоти з коротким ланцюгом і вітамін Д, в авокадо і оливковій олії - мононенасичені жирні кислоти.

Відмовтеся від транс-жирів і цукру. Вони дуже шкідливі. Виключіть тортики, морозиво, картоплю-фрі та енергетики.

Включіть в раціон "повільні" углеводи і не вірте, що від них поправляються. Паста з овочевим соусом і сиром замість тарілки макаронів з маслом, картопля запечена замість фрі. Вибирайте темний хліб або з висівками, білий хліб і печиво нічого хорошого в собі не несе.

Доданий цукор - зло. Це порожні калорії, викид інсуліну, стрімкі коливання рівня цукру в крові і карієс. Доданий цукор - це все, що потрапило в їжу завдяки нам, а не природі. Яблука - це добре, а яблучні цукати або варення - ні. Мед, сироп агави і коричневий цукор - все одно доданий цукор. ВООЗ орієнтує нас на 25-30 грамів доданих цукрів в день, максимум - на 50. Хочете солодкого - їжте фрукти!

Молочна продукція багата кальцієм, але не корисна, якщо у ній багато жиру і цукру. Краще всього вибирати витримані сири або кисломолочну продукцію без цукру та домішок.

Не вживайте більше чайної ложки солі в день.

Соління це смачно, але важко і нездорово. Краще заморожувати овочі, навіть терті огірки.

Пам'ятайте про миікронутрієнти. Вживайте йодовану сіль та продукти, багаті на залізо, цинк і кальцій.

Враховуйте розмір порції і співвідношення компонентів. Рахувати калорії не варто. Але привчіть себе їсти енергетично ненасичену їжу, багату нутрієнтами, наприклад салати, супи, фрукти.

Намагайтеся харчуватися вдома і не напівфабрикатами. Так ви завжди будете знати, що у вашій тарілці і як це приготовано. Найкорисніша їжа - це мінімум обробки. Наприклад, тушкована або запечена.

Як ми раніше писали, Уляна Супрун розповіла, яка небезпека таїться в будинку для дитини і застерегла батьків.

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