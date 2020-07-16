Убитый террористами медик успел дать напутствие украинцам: нужно отстаивать свой голос

13 июля на Донбассе погиб от пуль боевиков военный медик Николай Илин. Он пытался унести с поля боя тело раненого военного. Врач с позывным "Эстонец" перед смертью успел дать интервью, в котором дал напутствие украинцам. Его разговор с журналистом записало издание "2+2".

Николай рассказал, что украинцам не нужно опираться на Россию, а отстаивать свою точку зрения и свой путь.

"Если мы посмотрим на историю, то чем заканчивались все попытки дружить с Россией? Украине нужно отстаивать свой голос. Украине нужно больше говорить об этом, развивать армию. Больше интегрировать стандарты НАТО. Готовить людей, которые уже придут на смену тем, которые были до этого, потому что армия никогда не стоит на месте. Она всегда должна развиваться. Если она не развивается, она отступает", - говорил Николай.

Отметим, что Николай родился в Эстонии и был гражданином этой страны.

"По Эстонии я могу с гордостью сказать, что до конфликта с Украиной у нас никогда не урезался военный бюджет, в отличие от наших соседей, которые урезали его в мирное время и считали, что они сделали правильно. Но как только началась война России с Украиной, все поняли, что они сделали большую ошибку и начали возрождать свои армии и снова наращивать бюджеты, однако вместе с этим поняли, что потеряли много времени. Опять же, Украина показала, что можно воевать с Россией, эффективно воевать, и Россия так же поняла, что Украину не так легко заграбастать", - говорил медик.

Николай Илин рассказал, почему решил пойти в украинскую пехоту,

"С Украиной у меня связано очень много. У меня много здесь друзей. И когда началась война в 2014-м, я очень сильно поддерживал Украину. И в Эстонии, откуда я приехал, тоже поддерживают Украину, потому что у нас очень похожая история. Сам по национальности я этнический белорус и гражданин Эстонии. Но для меня украинская война — это не просто украинская война, это война в первую очередь за справедливость. Потому что наши страны очень похожи", - резюмировал он.

Напомним, что 13 июля боевики в который раз нарушили режим тишины и в результате их обстрела погиб Николай Илин. Он пытался эвакуировать с поля боя тело погибшего сослуживца.

Группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками, получив подтверждение режима "тишины", не успела дойти до тела павшего несколько метров. В это время оккупанты открыли огонь на поражение из стрелкового оружия.

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