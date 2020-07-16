Убитий терористами медик встиг дати напуття українцям: потрібно відстоювати свій голос

13 липня на Донбасі загинув від куль бойовиків військовий медик Микола Ілін. Він намагався винести з поля бою тіло пораненого військового. Лікар з позивним "Естонець" перед смертю встиг дати інтерв'ю, у якому дав напуття українцям. Його розмову з журналістом записало видання "2+2".

Микола розповів, що українцям не потрібно спиратися на Росію, а відстоювати свою точку зору і свій шлях.

"Якщо ми подивимося на історію, то чим закінчувалися всі спроби дружити з Росією? Україні потрібно відстоювати свій голос. Україні потрібно більше говорити про це, розвивати армію. Більше інтегрувати стандарти НАТО. Готувати людей, які прийдуть на зміну тим, які були до цього, тому що армія ніколи не стоїть на місці. Вона завжди повинна розвиватися. Якщо вона не розвивається, вона відступає", - казав Микола.

Зазначимо, що Микола народився в Естонії та був громадянином цієї країни.

"По Естонії я можу з гордістю сказати, що до конфлікту з Україною у нас ніколи не урізався військовий бюджет, на відміну від наших сусідів, які урізали його в мирний час і вважали, що вони зробили правильно. Але як тільки почалася війна Росії з Україною, всі зрозуміли, що вони зробили велику помилку і почали відроджувати свої армії і знову нарощувати бюджети, однак разом з цим зрозуміли, що втратили багато часу. Знову ж таки, Україна показала, що можна воювати з Росією, ефективно воювати, і Росія так само зрозуміла, що Україну не так легко заграбастати", - говорив медик.

Микола Ілін розповів, чому вирішив піти в українську піхоту,

"З Україною у мене пов'язано дуже багато. У мене тут багато друзів. І коли почалася війна в 2014-му, я дуже сильно підтримував Україну. І в Естонії, звідки я приїхав, теж підтримують Україну, тому що у нас дуже схожа історія. Сам по національності я етнічний білорус і громадянин Естонії. Але для мене українська війна — це не просто українська війна, це війна в першу чергу за справедливість. Тому що наші країни дуже схожі", - резюмував він.

Нагадаємо, що 13 липня бойовики вкотре порушили режим тиші і в результаті їх обстрілу загинув Микола Ілін. Він намагався евакуювати з поля бою тіло загиблого товариша по службі.

Група евакуації в білих касках з розпізнавальними знаками, отримавши підтвердження режиму "тиші", не встигла дійти до тіла полеглого кілька метрів. В цей час окупанти відкрили вогонь на поразку з стрілецької зброї.

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