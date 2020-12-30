Эти страны не празднуют Новый год 1 января: почему так вышло

Новый год 1 января не празднуют в некоторых странах (коллаж РБК-Украина)

Новый год 1 января принято отмечать не во всех странах. Первый день года - по григорианскому календарю - где-то далеко за морями и горами может быть обычной датой, а в некоторых такое празднование даже преследуется законом.

Почему в некоторых уголках планеты не устраивают новогодние ярмарки и не готовятся открывать шампанское под бой курантов в ночь на 1 января - расскажет Styler.

Саудовская Аравия

В Саудовской Аравии закон вообще запрещает праздновать новый год 1 января. В этой стране, живущей по исламскому календарю, не принято отмечать такую смену дат. Правоохранители устраивают проверки на рынках и базарах, в отелях и развлекательных комплексах, чтобы нигде не присутствовала запрещенная новогодняя символика, открытки или не устраивали тематические вечеринки.

В государстве принято широко отмечать день весеннего равноденствия 21 марта, когда наступает священный месяц мухаррам.

Мечеть Саудовской Аравии (фото: pixabay.com)

Израиль

В Израиле 1 января считается обычным рабочим днем, разве что дата не выпадет на священную для иудеев субботу на Шаббат, когда Тора предписывает евреям воздерживаться от работы.

Обычно израильтяне отмечают новый год, который называется Рош Ха-Шана, в сентябре или октябре - в новолуние месяца тишрей по еврейскому календарю. Его широко празднуют два дня, с разнообразными обычаями, ритуалами и церемониями.

Индия

Для индусов новый год по единому национальному календарю наступает 22 марта, но в разных провинциях праздничная дата имеет разные названия.

Так, в Махараштре праздник называется Гуди Падва, в штате Андхра Прадеш - Угади. А вот в Керале праздник Новый год отмечается 13 апреля, и называется Вишу. Сикхи в этот же день празднуют свой Новый год - Вайсакхи. На юге Индии приход нового года широко отмечают осенью - праздник Дивапали.

Китай

В Китае Новый год считается официальным государственным праздником, однако его совершенно не отмечают - для китайцев это обычная дата.

Китайский Новый год традиционно приходится на первое новолуние первого месяца года между 12 января и 19 февраля. После введения григорианского календаря этот праздник стали называть "праздником весны", чтобы отделить его от Нового года по западному стилю. Первоначальный смысл праздника заключался в дарении подарков, сутью которых было пожелание, чтобы новый урожай был богатым.

Новый год в Китае вплоть до 20 века отсчитывался по лунному календарю, и праздник Юань-дань отмечался в 1-й день 1-го лунного месяца.

Иран

В Иране есть свой собственный, астрономический солнечный календарь, который называется Солнечная хиджра. Он был разработан при участии персидского философа, математика, астронома и поэта Омара Хайяма, жившего на рубеже 11 и 12 веков.

По традиции в Иране новый год - Новруз - празднуют в первый день местной календарной весны, что соответствует 22 марта григорианскому календарю.

Празднование Новруза в Иране (фото: asiasociety.org)

Вьетнам

Во Вьетнаме Новый год очень широко отмечают в конце января-начале февраля (в 1-й день 1-го месяца по лунному календарю) - этот большой праздник имеет название Тет.

По традиции в эту дату люди собираются вместе дома, так как праздник считается семейным - принято проводить время с родственниками и поминать усопших предков, а также дарить друг другу подарки.

Бангладеш

Хотя в Бангладеше 1 января является выходным днем и официальным праздником, но Новый год наступает в этой стране в первый день месяца бойшак - 14 апреля.

Принято в этот день вставать пораньше, одевать лучшую одежду и отдыхать весь день, который проводят за танцами, пением и просто приятным времяпровождением.

Южная Корея

1 января в Южной Корее тоже выходной. Путешественники увидят на площадях городов наряженные елки и другую новогоднюю и рождественскую символику, однако это организовывается больше для туристов, а не для самих корейцев. Так, местные не воспринимают дату именно как праздничную - для них 1 января просто лишний повод отдохнуть дополнительный день и провести его с родными и друзьями.

То ли дело праздник Соллаль - Новый год по лунному календарю в Южной Корее, который отмечают с большим размахом. Многие отправляются в свои родные дома, чтобы в этот день почтить память предков.

Соллаль в Южной Корее (фото: flickr.com)

Ранее сообщалось, что на фоне развития пандемии в Европе авиакомпании отменяют рейсы из Украины до весны.

Также мы писали о том, что стало известно, где Зеленский отпразднует Новый год.