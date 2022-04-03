"Вбили дідуся, який просто сидів на лавці": розповідь мешканця Бучі, який пройшов через тортури

Мешканець Бучі розповів, як опинився в полоні окупантів, які катували і вбивали - спочатку чоловіків, а потім всіх без розбору, просто так.

Оповідач каже, що близько ста людей ховалися в укритті, але окупанти туди добралися врешті-решт. Коли вони зайшли в місто, люди вже були в бомбосховищі.

Спочатку окупанти нікого не чіпали

"Здається, було 2 березня. Я і ще десь 100 людей, серед яких були: діти, жінки, люди похилого віку, ховались в укритті, яке знаходиться в районі склозаводу. Там було противоракетне укриття, яке мало двоє герметичних дверей", - розповідає він.

Військові РФ знайшли укриття і почали вибивати двері. Вже в перший день зламали перші. Потім люди вирішили відчинити, бо все одно зламають і може бути гірше.

"Перші військові РФ, які зайшли до нас в укриття, нікого не чіпали. Дали нам своїх пайків і сказали не виходити 1-2 дня. Пообіцяли, що після зачистки нас відпустять", - розповідає чоловік.

Другий загін почав катувати й розстрілювати

Минуло два дні і зайшов інший загін. Вони теж сказали сидіти і не виходити. На шостий день людей вивели з укриття. Тоді почалися допити і розстріли.

"Людей похилого віку, жінок з дітьми відпустили. Мене і ще 14 хлопців поставили на коліна і забрали телефони. Нас роздягли, почали шукати тату з націоналістичними символами (герби, руни і т. п.). Не знайшли. Хлопців, в яких знайшли фотографії техніки, або якісь чати, які їм не сподобались, вбивали відразу. Комусь стріляли в бік і казали "это что бы домой не спешил", - додав оповідач.

Тих же, хто лишився живими, допитували "де тероборона, і де живуть атовці".

"Вони знали, що у нас немає ніякої інформації, але все одно продовжували нас бити. Було видно, що їм це просто подобалось", - каже чоловік.

Йому вистрілили біля вуха, вдарили прикладом по голові і відпустили. Із 15-ти чоловіків живими лишилось дев'ятеро.

А потім прийшли кадирівці...

"Невдовзі ми побачили перші каральні "загони кадирова". Це взагалі нелюди. Чотири дні вони їздили і вбивали всіх, кого бачили на вулиці. Я спостерігав, як вони вбили дідуся, який просто сидів на лавці", - розповідає очевидець.

Кожного дня когось ховали, потай. У людей були прострелені потилиці, вирізані щоки...

На фото за посиланням можна побачити, що сталося з іншими полоненими, яких катували, а потім розстріляли.

За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, з території Київщини наразі (станом на 3 квітня) вивезено 410 тіл вбитих мирних мешканців.