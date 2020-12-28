Уберите их со стола: этими продуктами можно отравиться в новогоднюю ночь

Приближается новогодняя ночь и украинцы задумываются, какие блюда приготовить или купить на праздничный стол. Журналисты выяснили, какие продукты питания категорически не стоит покупать, чтобы не отравиться и не испортить себе праздник.

В сюжете ТСН составили список трех продуктов, которых не стоит покупать. Первый опасный продукт - это банки с красной икрой. По словам экспертов, некачественная икра может отразиться на состоянии печени, почек и нервной системы.

Красная качественная икра содержит в себе много полезных микроэлементов, но банки, в которых указан консервант Е239 могут быть смертельно опасны. Уже через полтора месяца консервант превращается на формалин. У хорошей икры должен быть небольшой срок хранения, если это не так - значит там много консервантов.

Эксперты уверяют, что качественная икра не может стоить 100 гривен за 100 граммов, если это так - не покупайте ее.

Вторым опасным продуктом является вареная колбаса. Обычно хозяйки ее добавляют в популярный салат "Оливье". Журналисты выяснили, что даже в высшем сорте этого мясного продукта содержится мясо не высшего качества, а перемолотые остатки и даже кости.

Третьим опасным продуктом для новогоднего стола является игристое вино.

Журналисты сообщают, что на полках супермаркетов под видом шампанского продаются искусственно-газированные вина, сделанные даже не из винограда. Эксперт проверил несколько образцов игристых вин Украины и сообщил, что все они сделаны из винограда и являются натуральными.

Но помните главное, читайте этикетки на продуктах, даже, если они напечатаны мелким шрифтом.

Что нельзя покупать на новогодний стол

Как мы ранее писали, украинцы назвали сумму расходов на новогодний стол.