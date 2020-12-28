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Украинцы назвали сумму расходов на новогодний стол

Киев, Понедельник 28 декабря 2020 11:48
Украинцы назвали сумму расходов на новогодний стол
Фото: Новый год (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Стоимость новогоднего стола-2021 выросла на 50 гривен

Средняя сумма, которую украинцы готовы потратить на новогодний стол 2021 года, составляет 1440 гривен. Это на 3,6% больше, чем в 2020 году (1390 гривен).

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

Как отмечается в сообщении, до 16% уменьшилась доля опрошенных, которые ответили, что у них на новогодний стол нет денег. В предыдущие годы таких было 23%.

Опрос проведен с 5 по 13 декабря 2020 года фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) среди 2004 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос осуществлен методом личного интервью face-to-face среди. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, абсолютное большинство (81%) украинцев планирует встретить новый 2021 год дома, в кругу семьи. Вместе с тем, почти каждый десятый (9%) надеется провести новогоднюю ночь в гостях у друзей или родственников.

Как свидетельствуют расчеты, сделанные Национальным научным центром "Институт аграрной экономики", стоимость новогоднего стола 2021 года для украинской семьи из четырех человек в среднем составит 1706,09 грн. По сравнению с прошлым годом стоимость вырастет на 5,3%.

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