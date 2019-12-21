Уберите немедленно: какие продукты нужно исключить с новогоднего стола

Новый год 2020 уже не за горами и большинство украинцев уже думает, что будет готовить к праздничному столу. Врач рассказал, какие продукты нужно исключить из трапезы, чтобы сберечь здоровье. По мнению медика и диетолога Людмилы Гончаровой, самое зло - это вареные колбасы и крабовые палочки, пишет "Обозреватель".

Именно в этих продуктах содержатся вредные загустители, которые будут сгущать кровь.

"Нужно помнить, что подобные продукты содержат загустители. Они густят фарш, и точно так же будут густить вашу кровь", - рассказала диетолог и врач.

Гончарова добавила, что необходимо пить много воды, чтобы вред от этих продуктов не был такой сильный. Для того, чтобы быть здоровыми употребляйте нормальнре мясо, а не переработанный продукт.

Врач дала несколько советов украинцам, которыми следует руководствоваться не только в новогоднюю ночь.

"Пить чистую воду, а не чай и кофе. Есть правильные и здоровые продукты: не колбасы и ветчину, а просто нормальное мясо – говядину, телятину, курицу, индюшку, баранину и т.д. Просто с зеленью. Отдельным приемом пищи. Ту же молочку – пожалуйста! Отдельным приемом пищи. Конфету очень хочется? Отдельным приемом пищи. С перерывом в четыре часа", - посоветовала врач.