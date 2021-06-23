Как уберечься от молнии: горный спасатель дал действенные советы

Грозы представляют нешуточную опасность для отдыхающих в Карпатах, и по статистике, на Прикарпатье раз в два года от ударов молний погибают люди. В первой половине лета в горах из-за нестабильной погоды и резких перепадов температур фиксируется наибольшее количество молний, рассказал горный спасатель Василий Фицак.
Об этом передает "Суспільне.Карпати".
Эксперт также обратил внимание на прогнозы о пике грозовой активности во многих регионах в ближайшее время.
Спасатель дал ряд полезных рекомендаций, как минимизировать риски в грозовую пору и уберечься от ударов молний.
Путешественникам в горах желательно ознакомиться с прогнозом погоды. Кроме информации от синоптиков, о вероятности грозы свидетельствуют темно-свинцовые тучи, раскаты грома, которые приближаются.
"Некоторые опытные люди чувствуют грозу по воздуху - его охлаждение, или когда становится жарко, - это свидетельствует о том, что через несколько часов пройдет грозовой фронт", - рассказал Фицак.
Горный спасатель отметил, что лучше не брать с собой в поход большие, габаритные металлические предметы, которые действительно могут спровоцировать разряд молнии.
В то же время мнение о том, что аксессуары из разных металлов и серьги способны стать "магнитом" для молний, он назвал спорным.
Если вас настигла гроза, и вы находитесь в эпицентре этого природного явления, то не стоит прятаться от молний в отдельно стоящие объекты (например, одинокая скала, одинокое дерево).
"Когда попали в эпицентр грозы в горной местности, то надо избавиться рюкзака, оставить его и присесть на корточки, сгруппироваться и переждать грозу. Конечно также рекомендуется не использовать в этот период радиостанции или звонить, то есть не пользоваться электронными приборами", - советует Фицак.
Аналогичные правила действуют и в лесной местности.
Спасатель добавил, что некоторые специалисты рекомендуют отключать радиостанции и мобильные телефоны во время грозы, и также есть советы вынимать батарею из мобильного.
Кстати, во время грозы в доме тоже желательно отключить от электросети все устройства, в том числе телевизоры и радиоприемники.
"Потому что есть случаи, когда попадала молния в электросеть, и горело все электрооборудование. Поэтому нужно вытащить вилку из розетки", - предупредил Фицак.
Напомним, недавно под Житомиром молния чуть не убила школьницу, которая разговаривала по мобильному.
Также мы писали о том, что перед этим под Харьковом мужчину убило ударом молнии.