Як вберегтися від блискавки: гірський рятувальник дав дієві поради

Грози становлять неабияку небезпеку для відпочиваючих у Карпатах, і за статистикою, на Прикарпатті раз на два роки від ударів блискавок гинуть люди. У першій половині літа в горах через нестабільну погоду і різкі перепади температур фіксується найбільша кількість блискавок, розповів гірський рятувальник Василь Фіцак.

Експерт також звернув увагу на прогнози про пік грозової активності в багатьох регіонах найближчим часом.

Рятувальник дав ряд корисних рекомендацій, як мінімізувати ризики у грозову пору і вберегтися від ударів блискавок.

Що вказує на наближення грози

Мандрівникам в горах бажано ознайомитися з прогнозом погоди. Крім інформації від синоптиків, про ймовірність грози свідчать темно-свинцеві хмари, гуркоти грому, які наближаються.

"Деякі досвідчені люди відчувають грозу за повітрям - його охолодження, чи коли стає парко, - це свідчить про те, що через декілька годин пройде грозовий фронт", - розповів Фіцак.

Як не притягнути на себе блискавку

Гірський рятувальник зазначив, що краще не брати з собою в похід великі, габаритні металеві предмети, які дійсно можуть спровокувати розряд блискавки.

Разом з тим думку про те, що аксесуари з різних металів і сережки здатні стати "магнітом" для блискавок, він назвав спірним.

Що робити при грозі в горах, лісі або в місті вдома

Якщо вас наздогнала гроза, і ви перебуваєте в епіцентрі цього природного явища, то не слід ховатися від блискавок в окремо розташовані об'єкти (наприклад, одинока скеля, одиноке дерево).

"Коли потрапили в епіцентр грози в гірській місцевості, то треба позбутися наплічника, залишити його і присісти навпочіпки, згрупуватися і перечекати грозу. Звісно також рекомендується не використовувати в цей період радіостанції чи телефонувати, тобто не користуватися електронними приладами", - радить Фіцак.

Аналогічні правила діють і в лісовій місцевості.

Рятувальник додав, що деякі фахівці рекомендують відключати радіостанції та мобільні телефони під час грози, і також є поради виймати батарею з мобільного.

До речі, під час грози в будинку теж бажано відключити від електромережі всі пристрої, в тому числі телевізори та радіоприймачі.

"Тому що є випадки, коли потрапляла блискавка в електромережу, і горіло все електрообладнання. Тому потрібно витягнути штепсель із розетки", - попередив Фіцак.