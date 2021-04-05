Uber отказывается от популярного сервиса в Киеве: названа причина

Почему прекратил работу сервис, и когда его восстановят

"В связи с новыми нормами карантина мы временно приостанавливаем работу сервиса Uber Shuttle начиная с 5-го апреля. Мы уведомим пользователей, как только маршруты снова будут доступными", - рассказали в компании.

Предварительно, пользование сервисом будет недоступно до конца локдауна в Киеве, то есть с 5 по 16 апреля (если карантинные ограничения будут продлены).

В компании пообещали, что тем пользователям, которые имеют активный пакет Shuttle в аккаунте Uber по состоянию на понедельник, 5 апреля, срок действия будет продлен, как только сервис снова заработает.

Такие меры, по словам представителей компании, применены для предотвращения распространения коронавируса в Украине.

"Чтобы помочь предотвратить распространение коронавируса и защитить благосостояние нашего сообщества, мы следуем указаниям властей и прекращаем поездки с Uber Shuttle до дальнейшего уведомления", - добавили в компании.

Что такое Uber Shuttle

Сервис начал работать в Киеве с мая 2019 года. Он позволяет экономить на поездках благодаря групповым передвижением на микроавтобусах компании.

В приложении на смартфоне любой желающий сможет забронировать место в микроавтобусе, который следует по определенному маршруту в пределах города. В первую очередь речь идет о популярных направлениях - например, утром из спальных районов в центр или до ближайшей станции метро, вечером - в обратном направлении.

При этом шаттлы оборудованы кондиционерами и ремнями безопасности для каждого сиденья.