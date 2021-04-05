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Uber відмовляється від популярного сервісу в Києві: названа причина

Автор: Світлана Мащенко

Одна з основних служб таксі в Києві, компанія Uber повідомила, що відмовляється від популярного сервісу Uber Shuttle, який був запущений ще у травні 2019-го. Відколи не можна користуватися сервісом, і коли його запустять знову - читайте далі в матеріалі.

Про це розповіли в пресслужбі компанії.

Чому припинив роботу сервіс, і коли його відновлять

"У зв’язку з новими нормами карантину ми тимчасово призупиняємо роботу сервісу Uber Shuttle починаючи з 5-го квітня. Ми повідомимо користувачів, як тільки маршрути знову будуть доступними", - розповіли в компанії.

Попередньо, користування сервісом буде недоступно до кінця локдауну в Києві, тобто з 5 по 16 квітня (якщо карантинні обмеження не будуть продовжені).

В компанії пообіцяли, що тим користувачам, які мають активний пакет Shuttle в акаунті Uber станом на понеділок 5 квітня, термін дії буде продовжено, як тільки сервіс знову запрацює.

Такі заходи, за словами представників компанії, застосовані задля запобігання поширенню коронавірусу в Україні.

"Щоб допомогти запобігти поширенню коронавірусу і захистити добробут нашої спільноти, ми слідуємо вказівкам влади і припиняємо поїздки з Uber Shuttle до подальшого повідомлення", - додали в компанії.

Що таке Uber Shuttle

Сервіс почав працювати в Києві з травня 2019 року. Він дозволяє зекономити на поїздках завдяки груповим пересуванням на мікроавтобусах компанії.

В додатку на смартфоні будь-який бажаючий зможе забронювати місце в мікроавтобусі, який прямує за визначеним маршрутом у межах міста. В першу чергу йдеться про популярні напрямки – наприклад, вранці зі спальних районів в центр або до найближчої станції метро, ввечері – у зворотному напрямку.

При цьому шатли обладнані кондиціонерами і ременями безпеки для кожного сидіння.

Раніше ми писали, що в Києві шалено злетіли ціни на таксі в перший же день локдауну.

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