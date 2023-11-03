"У житті не купила б собі". Дружина Віктора Павліка показала коштовний подарунок від співака на річницю
4 листопада український співак Віктор Павлік та його дружина Катерина Реп’яхова святкують річницю їхнього знайомства. Через гастролі виконавця подружжя не зможе цей день провести разом, тож вони вирішили відсвяткувати і обмінятися подарунками раніше.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки.
Що подарував Віктор Павлік дружині
У своєму блозі Катерина поділилася з фоловерами, що чоловік їй подарував Iphone 15 у білому кольорі.
Віктор Павлік з дружиною святкують восьму річницю (фото: instagram.com/repyahovakate)
"Я взагалі спокійна до нових айфонів і в житті б не купила собі 15 зараз, якби не Віктор Павлік. В мене були 13 і 12. І чесно сказати, 12 люблю набагато більше", - розповіла вона.
Блогерка також показала, як вони з коханим провели цей день.
Спочатку пара проїхалася у метро, після чого відвідала кафе, в якому вони востаннє були 4 роки тому.
Віктор Павлік з дружиною святкують восьму річницю (фото: instagram.com/repyahovakate)
"Приємні спогади із цього кафе", - написала дружина співака.
Нагадаємо, вісім років тому Віктор і Катерина вперше побачилася після концерту виконавця у Миколаєві.
Віктор Павлік з дружиною (фото: instagram.com/repyahovakate)
Вони зупинилися в одному готелі, у сусідніх номерах.
Тоді артист був одружений з Ларисою Созаєвою, з якою прожив у шлюбі 25 років. Через рік вокаліст розлучився з дружиною, а через три роки зробив пропозицію Реп’яховій.
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