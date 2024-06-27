Кравець чесно відповіла, чому пішла з "Кварталу" (відео)

У складі розважального шоу "Квартал 95" акторка Олена Кравець була близько 25 років - з 1998-го. Про своє рішення попрощатися із колегами вона повідомила у 2022 році, і тепер детально пояснила, чому наважилася на подібний крок.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю акторки для програми "Розмова".

Чому Кравець пішла з "Кварталу" та чи хоче повернутися

Під час розмови із Сергієм Лиховидою Олена зазначила, що в певний період свого життя відчула внутрішню потребу зробити паузу у кар'єрі. І коли ця пауза затягнулася, вона зрозуміла, що настав час іти.

"Я внутрішньо перестала бути про розваги. Інша відбулася прошивка. Це було ну дуже важке рішення. Трохи гордівлива історія, я зізнаюся. Типу я підводжу людей, кривджу. Але якщо я залишаюся, то я підводжу себе. Мені тоді треба було обрати себе. Ми можемо нормально з хлопцями розмовляти завдяки тому, що вони знають мене давно. Я могла сказати, що мені потрібно взяти паузу. Коли я зрозуміла, що пауза затягнулася, я сказала, що я йду", - пояснила жінка.

Зірка зізналася, чи хоче повернутися в "95 квартал" (Фото: instagram.com/lennykravets)

"Я не мислила категоріями, правильне чи не правильне рішення, тоді воно було єдине можливе... Це єдине чесне рішення стосовно людей, які зіграли дуже велику роль у моєму житті. Це люди, з якими я дорослішала", - додала вона.

Кравець підсумувала, що не розглядає можливості повернення в популярне шоу. Однак це не заважає їй підтримувати хороші стосунки з "кварталівцями".

Як починався "Квартал 95"

Команда КВК з міста Кривий Ріг була створена у 1997 році. Тоді до її складу входили: Володимир Зеленський, Денис Манжосов, Юрій Крапов, Олександр Пікалов. Кравець долучилася до них наступного року.

Український президент був у команді не тільки капітаном і актором, а й автором більшості номерів. Про вихід з проєкту він оголосив у квітні 2019 року - після перемоги на президентських виборах.

На сцені "Кварталу" акторка виступала близько 25 років (Фото: instagram.com/lennykravets)