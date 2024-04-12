"У нас тут війна". Соколова "наїхала" на Оксена Лісового через освітню політику у школах

Що написала Соколова

"Патріотичного виховання молоді на державному рівні нема. Від слова зовсім. Оксене Лісовий, я сподіваюся, ви в порядку. Дайте знати, бо у нас тут війна. Ми бачили вас з книгою Шевченка в окопі. Пишалися. Потім скандал з плагіатом. Потім туман. На інтервʼю не ходите. Скільки б не кликали. Дивує закритість очільника міністерства", - написала Соколова.

У своєму пості вона ставить міністру головне запитання - що з патріотичним вихованням на 10 році війни?

"У Польщі у березні 2022 року було засідання Кабміну. Тема номер один: посилити патріотичне виховання в школах. І університетах. Негайно. Бо поруч війна", - додала журналістка.

Відсутність патріотичного виховання - одна з причин сепаратизму

Також вона зазначила, що час від часу обговорює із колегою з Попасної причини сепаратизму на Донбасі. Так окрім радянського синдрому, на думку Соколової, причиною стало російське ТБ.

"Діти перманентно, на повному серйозі чули від батьків розмови, що Крим мали засадити кущами марихуани, зробивши з нього зону наркоплантацій, а Хантер Байден мав захопити донбаські землі і затопити шахти. Це вдома. В школі вчителі з тою самою ідеологією.Один в один. Альтернативи нема. Її дітям ніде отримати. І це біда. Просто біда. Як же ви цього не розумієте?" - каже Соколова.

Журналістка наголошує, що у Києві ситуація не краще.

"Вчителі в школі в центрі столиці не знають героїв війни. Історії дворічної. Діти спілкуються російською. Слухають російський контент. Вчителі часто теж. Підлітки грають у компʼютерні ігри з російськими геймерами. Хвилина мовчання о 9 ранку та гімн на дзвінках, це добре, але цього - недостатньо", - говорить Яніна.

Пласт, на думку Соколової, є гарною основою для запровадження патріотичного виховання в освітніх закладах (фото: Instagram/Yanina Sokolova)

Вона також додала, що сьогодні, 12 квітня, виповнюється 112 років Пласту - українському скаутингу.

"Це повністю укомплектована система, яка роками існувала у всіх прогресивних світових спільнотах як центри розвитку особистості. І павербанк збереження традицій і ідентичності. Чому б її не взяти як факультатив +1 урок на тиждень в школах? Замість передачі представників і представниць кварталу у марафоні. Результати б не забиралися", - стверджує Соколова.