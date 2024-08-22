"У нас немає калію йодиду: з цих слів почалася окупація": історія 14-річної Валерії з Енергодару у музеї "Голоси мирних"

Валерія жила в окупованому Енергодарі півтора року. Весь цей час вона боялася, що ворог прийде до її родини з обшуками та схилянням до співпраці. Одного разу, коли зі старших вдома була лише вона, так і сталося. Свою історію про пережите 14-річна Валерія розповіла під час оздоровлення у рамках проєкту "Рінат Ахметов - Дітям. Мирний відпочинок дітям України".

У день, коли росіяни захопили Енергодар, Валерія вперше за довгий час прийшла до подруги. Аж раптом почали лунати вибухи. Мама сказала лишитися у гостях: це було безпечніше.

"У мені досі в голові картинка, як мама подруги ходить по квартирі й кричить: "У нас немає калію йодиду!" Мене це лякало, я думала, що це страшно. Зараз я знаю, що є набагато страшніші речі", - розповідає Валерія музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Приміром, те, що у її будинку оселяться росіяни. Або те, що люди, яких вона чудово знає, стануть колаборантами, а відтак навіть необережне вітання українською може бути фатальним для її родини. Що у телефоні треба вчасно видаляти підписки на українські новини…

"Я була вдома з молодшими братами і сестрами, коли у двері подзвонили. Я одразу зрозуміла, хто це. Руки трусилися, коли відкривала. На порозі кілька росіян у військовій формі, зі зброєю та у масках. Почали питати, де тато, ким він працює. І я розумію: не можна, щоби вони починали обшук без батьків", - пригадує Валерія.

Минув час, але дівчина досі панічно боїться дзвінків у двері. Про те, що відбувалося після візиту окупантів, Валерія розповіла тут.

Майже 5 тисяч дітей, які постраждали від війни, отримали відпочинок, оздоровлення та психологічну допомогу у дитячому таборі на Закарпатті в рамках проєкту "Мирний відпочинок дітям України" у форматі змін "Блогер Кемп".

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, який зібрав вже понад 115 тисяч історій українців про війну. Розкажіть свою на порталі музею, або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.