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"У нас нет йодида калия: с этих слов началась оккупация": история 14-летней Валерии из Энергодара в музее "Голоса мирных"

Четверг 22 августа 2024 15:25
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"У нас нет йодида калия: с этих слов началась оккупация": история 14-летней Валерии из Энергодара в музее "Голоса мирных" Фото: история 14-летней Валерии из Энергодара в музее "Голоса мирных" (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

Валерия жила в оккупированном Энергодаре полтора года. Все это время она боялась, что враг придет в ее семью с обысками и склонением к сотрудничеству. Однажды, когда из старших дома была только она, так и вышло. Свою историю о пережитом 14-летняя Валерия рассказала во время оздоровления в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

В день, когда россияне захватили Энергодар, Валерия впервые за долгое время пришла к подруге. Вдруг начались взрывы. Мама сказала остаться в гостях: это было безопаснее.

"Во мне до сих пор в голове картинка, как мама подруги ходит по квартире и кричит: "У нас нет йодида калия!" Меня это пугало, я думала, что это страшно. Сейчас я знаю, что есть гораздо более страшные вещи", - рассказывает Валерия музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

К примеру, то, что в ее доме поселятся россияне. Или то, что люди, которых она прекрасно знает, станут коллаборантами, а потому даже неосторожное поздравление на украинском может быть роковым для ее семьи. Что в телефоне нужно своевременно удалять подписки на украинские новости…

"Я была дома с младшими братьями и сестрами, когда в дверь позвонили. Я сразу поняла, кто это. Руки тряслись, когда открывала. На пороге несколько россиян в военной форме, с оружием и в масках. Начали спрашивать, где папа, кем он работает. И я понимаю: нельзя, чтобы они начинали обыск без родителей", – вспоминает Валерия.

Прошло время, но девушка до сих пор панически боится звонков в дверь. О том, что происходило после визита кафиров, Валерия рассказала здесь .

Почти 5 тысяч пострадавших от войны детей получили отдых, оздоровление и психологическую помощь в детском лагере на Закарпатье в рамках проекта "Мирный отдых детям Украины" в формате изменений "Блогер Кемп".

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собравший уже более 115 тысяч историй украинцев о войне. Расскажите свою на портале музея или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

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Ринат Ахметов Закарпатье Энергодар
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