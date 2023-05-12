"У мене заздрісники": найстарша мати України вперше відреагувала на "знущання над дочкою"

Історія з вилученням 12-річної дівчинки у 78-річної матері Валентини Підвербної після скарг про жорстоку поведінку пенсіонерки "підняла на вуха" всю країну. Неповнолітню доньку Анну-Марію забрали до лікарні, звідки вона почала розповідати всю правду про пережите в соцмережах. Додому до мами дівчинка не хоче повертатися. Судові процеси над Валентиною вже розпочалися.

Так, 78-річна Підвербна вперше прокоментувала те, що сталося з нею та її дочкою, пише ТСН.

Анна-Марія опублікувала нове одкровення

Дівчинка з лікарні постійно пише у соцмережі пости, хоча дехто не вірить, що робить вона їх сама. Річ у тому, що спочатку Анна-Марія писала їх російською мовою, зараз лише українською.

"Чому моя мати хоче повернути мене в пекло? Тобто до неї. Чому я їй зовсім не потрібна? Тільки дитячі та субсидія. Скажу чесно – у мене навіть не було нормальних днів народження. Процитую слова моєї матері: "Ми святкуватимемо твої дні народження лише тоді, коли ти перестанеш косити очі. Або куплю тобі ляльку лише тоді, коли ти перестанеш косити очі. У мене вже не буде дитинства", - написала у новій публікації дочка пенсіонерки.

Перші коментарі Валентини Підвербної

Сама пенсіонерка заявляє, що доньку змушують усе це писати, а вона маленька і не розуміє, що до чого. До цього жінка похилого віку навідріз відмовлялася спілкуватися з журналістами.

"Її змусили написати. Там сидять і вимагають, адже вона маленька, нічого не розуміє. У мене є заздрісники та наклепники. Дочка не бере трубку", - коротко відповіла Підвербна і кинула трубку.

Як стало відомо, жінка вважає звинувачення на свою адресу безпідставними та необґрунтованими.

"Сім'я складна, але не найгірша. Якщо соцслужби допомагатимуть їм, то ситуація може змінитися на краще. Коли Валентина Підвербна розповідає про свою ситуацію, про своє материнське – хочеться плакати. Вона проти того, щоб у неї забрали дитину. Якщо суд прийме рішення не на користь Підвербної, то буде оскарження. Валентина переживає за те, що у неї забрали дитину", - повідомило джерело.

Своєю чергою, інше джерело, вже з оточення Підвербної-молодшої, повідомило, що дівчинка останній пост написала під впливом когось.

"Мені теж цікаво з'ясувати це. Можливо, допомагає якась сусідка у лікарні. Якщо це так, то це неправильно, бо всім нам цікаво чути думку цієї дитини, а не якоїсь іншої людини. Але, наголошую, що підозра стосується лише останнього посту, який написана українською мовою", - зазначив співрозмовник.

Валентина Підвербна (фото: скріншот з відео)

Що відомо про сім'ю

Мешканка Чернігова Валентина Підвербна стала матір'ю 23 лютого 2011 року у віці 65 років. У неї народилася здорова дівчинка, яку назвали Анна-Марія.

Нещодавно дочка 78-річної Валентини Підвербної, яка визнана матір'ю найстаршою мамою України, поскаржилася на знущання з боку матері. На ситуацію звернули увагу правоохоронці та місцева влада, і дитину вилучили працівники соцслужб.

Зазначається, що під час перевірки співробітники ювенальної поліції спільно з працівниками служби у справах дітей встановили, що дитина проживає в неналежних санітарно-гігієнічних умовах і зазнає домашнього насильства.

Також повідомляли про те, що Підвербна змушувала дівчинку просити милостиню, зовсім нічого їй не купувала, а операцію з виправлення косоокості - робити відмовлялася.

Валентина Підвербна з дочкою кілька років тому (фото: "Суспільне")